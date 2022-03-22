دعم دولي غير مسبوق للقرار التاريخي لإسبانيا اتجاه المملكة المغربية…!!

مروان زنيبر

أشادت عدة دول باعتراف إسبانيا بمخطط الحكم الذاتي، ومنها الولايات المتحدة الامريكية، الذي أكد اول امس ، متحدث باسم وزارتها الخارجية، ان واشنطن تقاسم اسبانيا موقفها و تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي، و هنئت وزارة خارجية الدوميكان الحكومة الاسبانية على قرار تبنيها لمبادرة الحكم الذاتي كأساس متين وواقعي لإنهاء نزاع عمر أكثر من وقته، وأعربت الفلبين، بدورها ، عن دعمها القوي لسيادة المغرب ووحدته الترابية، واصفة مخطط الحكم الذاتي بأنه “أساس متين” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وقال وزير الشؤون الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، في لقاء صحفي أنه « في ما يتعلق بموضوع الصحراء، فإننا حاسمون في الدفاع عن مبدأ السيادة والمساواة بين الدول المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة »، وأشاد رئيس الدبلوماسية الفلبينية بمخطط الحكم الذاتي في الصحراء الذي تقدم به المغرب، باعتباره “أساسا متينا” للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع المفتعل ،كما أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة ،أن موقف دولة الامارات الداعم لمغربية الصحراء ، ينبع من قناعتها التامة بحق المملكة في صيانة وحدتها الترابية، وقال صقر غباش ،” إن الامارات تقف مع وحدة التراب المغربي عن قناعة تامة بحق المملكة في صيانة وحدتها الترابية”، مضيفا أن هذا الموقف الرسمي لبلاده من قضية الصحراء المغربية تم تكريسه وتأكيده بفتح قنصلية لدولة الامارات العربية المتحدة بمدينة العيون في نونبر 2020 ،اضف الى ذلك الموقف الصريح لكل من فرنسا وبريطانيا و مجموعة من الدول العربية و المانيا ، بناء على ما جاء في مضامين رسالة الرئيس الألماني للملك محمد السادس، أن الأزمة بين البلدين قد انتهت بصفة رسمية…

الى ذلك، رحبت شخصيات أوروبية بارزة بالمخطط الذي اقترحه المغرب باعتباره الحل الأكثر جدية وواقعية ومصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، داعين الاتحاد الأوروبي إلى اتباع المقاربة نفسها وتعليقا على الدعم الذي قدمته الحكومة الإسبانية إلى مخطط الحكم الذاتي التي اقترحه المغرب، أكد الوزير الأول الفرنسي السابق مانويل فالس أن “حكومة بيدرو سانشيز قامت بتحول مفاجئ ومرحب به واستراتيجي من خلال اعتبار مبادرة الرباط للحكم الذاتي في الصحراء الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية”. من جهته أشاد عضو البرلمان الأوروبي دومينيك ريكيت ، باعتراف إسبانيا بمخطط الحكم الذاتي “باعتباره الحل الأكثر جدية ومصداقية بالنسبة للمنطقة”، مؤكدا أن “العلاقات الوثيقة بالفعل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ستزداد متانة”.، كما وصفت السيناتور الإيطالية وعضو مجموعة “فورزا إيطاليا”، يورانيا جيوليا باباثو، بـ”الخبر السار” الإعلان عن الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، داعية إيطاليا إلى أن تحذو حذو إسبانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي

في مقابل الإشادة الدولية غير المسبوقة بهذا الحدث، سارع بن بطوش من خلال بيان بئيس يتوسل فيه لبعض الاحزاب السياسية الاسبانية وكافة شعوب اسبانيا – كما جاء في البيان- من اجل الضغط على الحكومة الاسبانية، وعبّرت جبهة » بوليساريو الوهمية »، في ذات البيان، عن “استغرابها” من انهاء النزاع الدبلوماسي بين الرباط ومدريد. … وبموازاة مع ذلك سارعت عصابة الكابرانات في – خرجة قل نظيرها – باستدعاء سفيرها بإسبانيا عوض استدعاء السفير الاسباني بالعاصمة…

ويرى بعض المحللين، ان نفاق حكام قصر المرادية ظهر جليا للعيان، وبدا واضحا من خلال هدا التصرف العدائي ضد المغرب، وما يثير الانتباه في – تخريجة – العصابة ان الرئيس المزور ال » تبون » ما فتئ يلوح في ندواته الصحفية بأسطوانته المعروفة ان » الجزائر لا دخل لها في قضية الصحراء، وأنها ليست طرفا في النزاع، ليستمر الحقد الدفين لجنرالات أصبح همهم الوحيد معاكسة جار بجميع الطرق، تربطه به، وحدة الدم والدين واللغة والمصير المشترك…

يذكر ان المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، حظيت بتأييد كامل خلال دورة لجنة ال 24 بالأمم المتحدة، التي انعقدت ما بين 17 و28 يونيو في نيويورك، حيث عبرت حوالي 40 دولة تمثل العديد من مناطق العالم عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء…. وأكد ممثلو مختلف البلدان الأفريقية والعربية ومن منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ على ضرورة استلهام توصيات مجلس الأمن الواردة في القرار 2468، الذي يدعو جميع الأطراف، وخاصة الجزائر إلى المشاركة بحسن نية في العملية السياسية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى أساس قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، من أجل التوصل إلى “حل سياسي، واقعي، عملي، وقائم على التوافق” لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف عصابة لم تستسغ بالمرة ، الأموال الطائلة التي انفقتها – طيلة عقود من الزمن – على حساب شعبها الفقير، للترافع على قضية وهمية –قامرت – بها » العصابة » على حساب مستقبل الشعب الجزائري