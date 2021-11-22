رسائل القاهرة 2 : ألأطباق الأكثر شعبية بمصر ، طبق فول وطعمية

يكتبها : عزيز باكوش

– اليوم كان غذائي واحدا من الأطباق الأكثر شعبية بمصر ، طبق فول وطعمية . وكان خيارنا الأكيد نحو الشارع التاسع بعيدا عن كورنيش المعادي رغم وجود عدد من المطاعم المتخصصة في إعداده بالجوار. والحقيقة أن هذا الطبق 4 جنيهات للوجبة ، ما يعادل 5 دراهم مغربية شهي بشكل ، ويشبه إلى حد بعيد، وجبة البيصارة المغربي حيث يشكل الفول المادة الأساس في إعداده مع تباين في التحضير وزمن الاستهلاك

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وعلى الرغم من التحذير الطبي بمضاعفاته وأضراره ،لا سيما الجهاز الهضمي ، والوعي بوجود مشكلات صحية بعد تناوله من لدن استشاريي التغذية بمصر ، إلا إن موائد الإفطار هنا لا يمكن أن تقدم دون وجود أطباق الفول والطعمية على المائدة، حيث يسود اعتقاد راسخ أن هذا الطبق عند الإفطار يمد الجسم بالطاقة الكافية وشيء من التركيز ، إضافة إلى الإحساس بالشبع طوال اليوم. وهذا أمر مؤكد.بحيث اكتسحنا شبع رحيم طلية اليوم و لم نحس بالرغبة في الأكل حتى ساعة متأخرة من الليل .

وتظل أدبيات أطباق الفول والطعمية سيدة الموائد المصرية رغم تحذيرات مستشاري التغذية بالمعهد القومي من أضراره والتنبيه إلى ما يحدث للجسم عند تناول الفول والطعمية بشكل يومي.

وفي هذا الصدد يؤكد أطباء التغذية أن استهلاك الطعمية والفول يوميا وبكميات كبيرة، أحد أسباب عدم استفادة الجسم من الحصول على بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في باقي الأطعمة كالجبن والبيض وغيرها ، لذا ينصح الأطباء بالتنوع في وجبة الإفطار بدل الفول والطعمية بشكل دائم ما قد يؤدي إلى الإصابة ببعض المشكلات الصحية، كالنقرس، نظرا لاحتواء الفول والطعمية على مستويات عالية من مركب البيورين، وبالتالي الاعتماد عليها بشكل يومي، يؤدي إلى ارتفاع حمض اليوريك في الدم.فضلا عن احتمالية الإصابة بحصوات الكلى.

كما تعتبر قشور الفول من الصعب هضمها، ما يؤدي إلى بذل الجهاز الهضمي مجهودًا كبيرًا في عملية الهضم، ويسبب الانتفاخ وعسر الهضم. تأثير مباشر على القولون ويسبب الاضطرابات والانتفاخ.

كما يؤدي الاعتماد على الطعمية بكميات كبيرة وبشكل يومي إلى زيادة الوزن، نتيجة اكتساب المزيد من السعرات الحرارية، بسبب تشبعها بالزيوت أثناء القلي.

ويزداد الأمر خطورة عند شراء الطعمية من الخارج ،، بسبب تعرضها للقلي في الزيت أكثر من مرة في درجات الحرارة العالية، ما يؤدي لتكوين مواد تسمى “هيدروكربونية”، وهي مواد مسرطنة تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان

وينصح مستشارو التغذية في مصر ربات البيوت أثناء إعداد الطعمية منزليا، إضافة إلى عدم الإسراف في كمية الزيوت المستخدمة فيها أثناء القلي، وبجانب ذلك الحرص على تناول الخضروات الورقية الطازجة بجانبها، للتقليل من أضرارها. »… عزيز باكوش