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تونس الرئيس قيس سعيد..أظن أنك كنت محقا!!‎

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الكاتب: ذ.منير الحردول

ماذا لو كان الرئيس التونسي قيس السعيد محقا فيما فعل! فالديمقراطية التي تميل للفوضى والتراشقات والتغطية على الأصدقاء والصديقات والأحباب والحبيبات! ويكون همها الوحيد والأوحد المناصب والمنافع الذاتية والعناد المستمر والمحاصصة وزد على ذلك ليس بالقليل، قد تكون وبالا على الدول التي لم تستوعب أن الديمقراطية هي جعل القانون فوق الجميع، ومواجهة خطورة الإكراهات العديدة والتي لا تنتهي..فتونس الياسمين على ما أظن، كانت بحاجة ماسة لهذه القرارات المفصلية، رغم ما قيل ويقال حول شرعيتها الدستورية..حفظ الله شعب تونس الشقيق

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