مغاربة العالم : مقتل صديق المغاربة الصحافي البارز بهولندا

بقلم لحسن بنمريت عزاوي – هولندا

يعد الصحافي « بيتر دو فريس » من أبرز الصحافيين والأكثر شعبية في هولندا . كان متخصصا في علم الاجرام وكان من الوجوه المعروفة التي تظهر باستمرارعلى مختلف شاشات القنوات الهولندية . كان الفقيد مستهدفا من طرف العديد من الشبكات الاجرامية في هولندا والضالعة في المخدرات وتجارة الأسحة والعنف والتصفيات الجسدية . كان رحمه الله من المدافعين عن الحرية والديموقراطية والمساواة .كما كانت له مواقف متميزة ضد العنصرية سواء تعلق الأمر بالأجانب بصفة عامة أو االمسلمين بصفة خاصة . كان صديقا للمغاربة وكان يدافع عنهم في جميع المنابرالاعلامية ، بل كان خصما عنيدا ضد اليميني المتطرف « خيرت فيلدرس » وضد تصريحات هذا الأخير الداعية الى تقليص عدد المغاربة بهولندا.الفقيد كان يقف دائما مع الحق ونذكر له مواقفه النبيلة تجاه فلسطين وأطفال غزة وتشريد الفلسطنيين رغم كل ماكان يتعرض له من مضايقات من طرف خصومه . .

لقد طالت أيادي الغدرالسيد « بيتر دوفريس » لما كان خارجا من برنامج تلفزيوني بمدينة أمستردام، وكان ذلك يوم 6 يوليوز على الساعة السابعة والنصف مساء ،ليصوب له المجرم 5 رصاصات عن مسافة قريبة ،أصابته احداها في رأسه . وبعد بقائه في الانعاش لبضعة أيام، أعلن عن وفاته يوم الأربعاء الماضي عن سن 64 سنة ، ليخلف ذلك حزنا عميقا ابتداء من الملك الى أبسط مواطن في هولندا . وتصدرت كل الصحف صورته وقيمه النبيلة ،كما كانت هناك تصريحات وعبارات معبرة من ملك البلاد وكذلك من الوزير الأول وباقي الشخصيات الأخرى .أما بالنسبة للمسلمين فكانت ترفع الدعوات له بالشفاء في كل المساجد . ولقد خلفت وفاته حزنا عميقا وصدمة كبيرة لدى الجميع بعد مسيرة ناجحة وحضور متميز في المجتمع الهولندي ..

القاتل يدعى موريك و يبلغ من العمر 21 سنة يسكن بمدينة روتردام و ينحدر من مستعمرة سابقة لهولندا » الأنتيل » ومعه شريك من بولونيا يدعى كميل 35 سنة . وهؤلاء القتلة معروفون لدى الشرطة الهولندية بانتمائهم الى عالم الاجرام. وقد تمكنت الشرطة الهولندية بالقاء القبض عليهما في الطريق السريع بعد فترة وجيزة بالاستعانة بالكاميرات التي سجلت مكان الجريمة .

القتلة حسب المحللين تلقوا أموالا من طرف الشيكات الاجرامية للقيام بهذا العمل الشنيع . كما صب الكثير من الصحافيين والمحللين جم غضبهم على الدولة الهولندية واتهامها بالتساهل مع المجرمين .وتراخيها مع الشبكات الاجرامية .انتقاذ هولندا جاء كذلك من مسؤولين ايطاليين وبلجيكيين . علما أن هولندا معروفة كسوق ممتاز لجميع أنواع المخدرات وكثيرا ما ااحتجزت الآف الآطنان من الكوكايين في ميناء روتردام الدولي . هذا وستقيم عائلة الفقيد يوم الأربعاء والخميس القادمين حفلا تأبينيا بمدينة أمستردام، سيخصص اليوم الأول للعموم واليوم الثاني لعائلة وأقارب الفقيد.بدورنا نترحم على الفقيد بيترـ ر ـ دو فريس وسيبقى حاضرا بيننا بسبب مواقفه النبيلة وكان لنا الشرف أن وجهنا له سابقا رسالة شكـرعلى مواقفه النبيلة تجاه الجالية المغربية ،كما سبق وأن وجهنا له دعوة للحضور معنا في احدى الندوات رغم اعتذاره لأسباب امنية .