في حادثة غريب، أستاذ جامعي يطلق الرصاص من مسدس يدوي على زميله بجامعة بالجزائر

عبدالقادر كتــرة

في حادثة غريب وغير مسبوق، أقدم أستاذ جامعية يشتغل بجامعة باتنة بالجزائر على إطلاق الرصاص على زميل له داخل حرم الجامعة من مسدس يدوي، تدخلت على إثر ذلك عناصر الأمن الجزائرية وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادثة.

وأشارت مصادر إعلامية جزائرية، الخميس 8 يوليوز 2021، أن حادثة إطلاق النار من طرف الأستاذ الجامعي وقعت داخل حرم كلية العلوم التكنولوجية عبروق مداني بجامعة باتنة 02.

وأوضح المصدر أن الأستاذ الجامعي قام بأطلاق 3 رصاصات على أستاذ آخر من مسدس يدوي.

وطالب الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين المكتب الولائي لباتنة، وزارة التعليم العالي بالتدخل بعد حادثة إطلاق النار على أستاذ داخل حرم جامعة باتنة تسبب فيها أستاذ آخر.

وكشف الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حسب نفس المصدر الإعلامي، أن حالة من الرعب سادت وسط الطلبة في المركز الجامعي عبروق مدني بعد إطلاق النار من طرف استاذ على آخر وإصابة الأخير برصاصتين وأشارت أنه في وضع حرج