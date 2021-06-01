فضيحة: وزير الشباب والرياضة يستقبل البطل الجزائري رشيد مسكين ويكرمه على أساس فوزه بلقب إفريقي وهمي

عبدالقادر كتــرة

في خطوة غريبة وفضائحية لكن غير مفاجئة في سجّل النظام الجزائري الذي تعود على الكذب والنفاق والتزوير والتلفيق في كلّ المجالات دون حياء ولا خجل، استقبل، الخميس 27 ماي 2021، وزير الشباب والرياضة د سيد علي خالدي رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة السيدة سليمة سواكري « البطل » رشيد مسكين « لتكريمه بحكم أنه فاز بلقب إفريقي في إحدى الرياضات الدفاعية، لأول مرة، في تاريخ الجزائر الجديدة ».

وجاءت هذه الخطوة بعد فوز البطل رشيد مسكين « الوهمي » باللقب الافريقي WBC لرياضة « المواي تاي » غير المعروفة ولا المذكورة، في ما اعتبر « إنجاز تاريخي هو الأول من نوعه للرياضة الجزائرية في هذا الاختصاص »، على المستوى الافريقي حيث جرت المنافسة بدولة « كوت ايفوار » والتي فاز بها المصارع الإيفواري الذي هزم في النهاية الجزائري مسكين.

وقد شكر بطل افريقيا كل من ساهم في نجاحه ورفع الراية الوطنية عاليا وتشريف الجزائر، حيث وجهت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري ، تهانيها للبطلين الجزائريين رشيد مسكين، وهديلي تقي الدين.

ونشرت سواكري، تغريدة عبر حسابها الرسمي، موجهة للعداء هديلي، هنأته من خلالها، على التكريم الذي حظي به في الجامعات الأمريكية عقب حصوله على شهادة الماستر.

وفي تغريدة أخرى، هنأت كاتبة الدولة، البطل الجزائري الآخر رشيد مسكين، لحصوله على لقب (wbc) في رياضة المواي تاي، وأرفقت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، تغريدتها هذه، بصورة للبطلين الجزائريين، متمنية لهما المزيد من التألق والنجاح.

هذا يذكرنا بآخر فضيحة من ضمن العشرات التي برع فيها النظام العسكري الجزائري وأزلامه من مزابل الإعلام، في هذا الشهر، لسفير الجزائر في المجر الذي زور بتقنية « الفوطوشوب » حضوره في فعاليات الاحتفال باليوم الإفريقي.

وبكلّ غباء وسفالة وانحطاط بدون خجل ولا حياء أقدم سفير الجزائر في المجر وسلوفينيا، على تزوير حضوره في فعاليات الاحتفال باليوم الإفريقي، مع العلم أنه لم يكن المدعوين.

وقام السفير الجزائري، علي مقراني، بحذف صورة السفيرة المغربية كريمة القباج، بواسطة تقنية « الفوطوشوب »، وتعويضها بصورته، بطريقة غبية ومفضوحة.

ولم يكتفي السفير الجزائري بذلك، بل قام بنشر هذه الصورة على حسابه على تويتر، مدعيا أنه شارك مع في لقاء عن بعد لمجموعة سفراء دول الأفريقية المعتمدة في بودابست، مشيرا إلى أنه تم تبادل الآراء حول الوباء كورونا في المجر و إفريقيا و كذلك لمشروع الأنشطة في السنة الجديدة 2021.

وما علينا إلى ترديد الحديث النبوي الشرف » إذا لم تستحِ، فاصنع ما شئت » رواه البخاري.