Totale Solidarité du Roi Mohammed VI du Maroc avec le Souverain jordanien après la tentative de déstabilisation du Royaume Hachémite.

Une tentative de prise de pouvoir par d’anciens hauts responsables jordaniens, dont le demi-frère du Roi Abdellah II de Jordanie, le Prince Hamza, a été mise en échec, selon un communiqué officiel en date du 03 avril 2021.

Selon le Chef d’Etat-Major de l’armée jordanienne, le Général Youssef Huneiti, les services de sécurité jordaniens ont arrêté un ancien Conseiller du Roi, Bassem Awadallah, ainsi qu’un nombre indéterminé d’autres personnes et assigné à résidence le Prince Hamza, ancien Prince Héritier de Jordanie.

Ce complot, complexe et de grande envergure, contre le régime jordanien comprendrait, en outre, un autre membre de la famille Royale jordanienne ainsi que des Chefs Tribaux et des membres de la Direction de la Sécurité du pays.

Dès l’annonce de ce complot, le Roi Mohammed VI du Maroc a été le premier Chef d’Etat à exprimer sa solidarité avec le Souverain Hachémite, à l’occasion d’un entretien téléphonique avec le Roi Abdellah II, tenu le dimanche 04 avril 2021.

Cet entretien téléphonique intervient en concrétisation des forts liens historiques et familiaux unissant les deux Souverains et les deux Familles Royales, et des liens entre les deux pays et les deux peuples.

Farid Mnebhi.