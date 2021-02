Le trotteur éclopé est de retour dans son pays en effervescence

Farid Mnebhi.

Tout d’abord, il serait plus que judicieux d’indiquer que le Président Algérien, Monsieur Tebboune, a dépensé en frais hospitalier 48 000 Euros par jour en Allemagne, soit au titre de 94 jours de séjours dans ce pays 05 millions d’Euros.

Une horreur pour le peuple algérien et leur pays qui n’a même plus les moyens d’importer de la viande, du poisson, des légumes, de la farine et du lait et ce, à moins de deux mois de Ramadan. Un tour de chauffe en perspective au cours pour ce mois sacré pour tout Musulman.

Ensuite, et selon des journaux en ligne algériens, le Chef de l’Etat devrait rentrer au pays le 12 février 2021, après des séjours de trois mois au total depuis le 28 octobre 2020 en Allemagne.

Aussi, avant son retour clopin-clopant en catastrophe, Monsieur Abdelmadjid Tebboune a pris bien soin, le 11 février 2021, de remercier et d’exprimer toute sa gratitude au Chef de l’État allemand, Monsieur Frank-Walter Steimeier, pour les soins médicaux reçus à Berlin.

Les séjours prolongés en République Fédérale d’Allemagne de Monsieur Tebboune, véritables gouffres financiersalors que l’Algérie traverse une crise sanitaire, politique et socio-économique, n’ont pas manqué de susciter des questions sur une éventuelle vacance du pouvoir,de soulever l’ire du peuple algérien en ces temps de pandémie à la COVID-19 etde manifestations pour une vie meilleure mais aussi plus de démocratie et de libertés en Algérie.

D’ailleurs, dès son retour à Alger, il aura à traiter nombre de dossiers prioritaires dont un probable remaniement ministériel et l’élaboration d’une nouvelle loi électorale en vue des prochains scrutins locaux et législatifs anticipés devant se dérouler d’ici la fin 2021 mais aussi et au minimum, faire sa prière à la Grande Mosquée d’Alger, jamais inaugurée par lui-même.

Il pourrait, aussi, réagir officiellement à la publication du rapport de l’Historien français Benjamin Stora sur la colonisation et la guerre d’Algérie demandée par le Président français, Emmanuel Macron, et publié le 20 janvier 2020.

On notera que le retourde Tebboune survient dans un contexte de crispation extrême du régime des caporaux algériens, particulièrement accentué par l’approche du deuxième anniversaire du soulèvement populaire du Hirak devant intervenir le 22 février 2021.

Chauffe ton accordéon Marcel, la vraie Révolution approche en Algérie. Il était plus que temps pour les Algériennes et les Algériens d’être enfin libres.