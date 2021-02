Le voile en tolérance : légitimité ,spiritualité !!!

Dr Mohamed BEN YAICH

Pour établir un lien avec le sujet ci-précédent intitulé « le voile en question … »je devrait insister à cette occasion sur l’effet de l’œil dans notre vie et relation ,soit intime ou sociale.

L’œil d’abord est un grâce de dieu, l’organe le plus précieux qui ne vaut pour ceux qui en sont privés que d’être en paradis s’ils se patientent . le visage dévoilé par ses organes de sens, est l’identifiant de la personne ; qu’il est homme ou femme, mammifère ou serpentaire.

Donc , en l’interdisant de se connaitre et de se montrer, de voir ou de respirer ,on serait entrain de dysfonctionner ses organes .si on empêche l’ œil , par exemple, de jouer son vrai rôle on sera alors des prévaricateurs et outranciers envers le bonheur de l’humanité ,pourtant si on la laisse à sa tendance sans limite nous aboutirons au même jugement péjoratif . là où s’intercale les principes du voiles par extension et limite.

L’œil est une arme extra-fine et coupante ;si pareil d’une lame tellement mince d’un coté , tranchant de l’autre ,qu’il faut en être très prudent à la manipulation.

Il est comme on l’avait dit autrefois précieuse et sensible qu’on doit la protéger contre les vecteurs et effets de l’entourage ,en l’écartant de ses menaces redoutables.

L’Islam comme religion n’a jamais opprimer l’œil comme çà ,sans raison valable ,de jouer ce rôle positif et donner le plaisir aux êtres humains de s’en profiter pour le bien. Par contre il nous incite à regarder le monde en plein écran , et respirer l’air en plein ciel, comme objet de conception et méditation ,tant qu’exploration, soit au niveau terrestre ou céleste.

» قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ » » قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآَخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »، » قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآَيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ »

L’appel est adressé alors sans distinction aux hommes tant qu’aux femmes, dans la même ligne et avec la même capacité d’agir.

Si on oblige les femmes de porter le voile, permanent, sous forme d’un tissu noir qui vient d’emballer son corps du bout de tète au sol, en allant quelque fois de gêner leur vision et odorat on sera donc à l’encontre de cet appel , fourni pour le savoir et renforcer la fois et la connaissance qui mène vers la bonne croyance.

Le mot voile est appliqué en mal sens chez certains qui le rend à un enfer ,soit pour les femmes soit pour les hommes aussi.

Il n’était en vérité prescrit de cette forme absolue, et avec ses conditions raisonnables ,que pour les épouses du prophète sidna Mohammad, mais sans étouffer les organes .la révélation de cette disposition légale n’eut été qu’après des étapes prolongés de la diffusion Islamique . où la nécessité de garder le respect de la vie privée du prophète et sa famille était en jeu .parmi les causes ,on dirait, que certains bédouins ignorants et brutaux ont allés quelques fois de traiter l’une des épouses du prophète avec une manière téméraire et impolie à sa présence.

Les épouses du prophète ont été considéré par le texte coranique lui-même comme des mères spirituelles de tous les croyants de la communauté . Donc il faudrait avoir un respect spécifique envers elles quant au prophète , cependant envers les sentiments de toute la communauté. Il sera imposé par le jugement de « dieu »(ALLAH) qui est législateur unique dans cette affaire.

Après cette révélation sous forme d’une épreuve soit pour les épouses, mères des croyants et croyantes ; on se demande : « comment ont– elles reçu cette ordre ? avec tolérance ou résistance ;plutôt un refus ou ennui sous-entendu ?.

Par contre elles l’ont embrassé avec toute satisfaction et plaisir incomparable.

Les discours historiques permanents et constants indiquent, sans doute et débat querelleux, que l’admission et la soumission par cœur était le pôle de la situation.

Voici donc le texte coranique, à la lettre, qui nous mettrait sur le bon chemin. Il nous fournira l’interprétation exacte du voile dans son contenu vestimentaire et spirituel. Il insiste alors pour qu’elles se tiennent volontiers en garde et rester à la maison pour quelque part , sauf s’il y en a besoin . La question n’était pas à généraliser et emballer toutes les femmes de la communauté pendant tout le temps par un tissu sombre et étouffant la vue quant au souffle .cela s’était imposé de cette façon précise aux épouses du prophète non pour tout le monde .ainsi que le voile adressé au public va prendre des limites et des conditions autrement dites . Ce qu’on va le traiter après…

La conduite du prophète montre qu’il menait avec lui ses épouses l’une après l’autre en cas de voyage ,ou pendant une telle ou telle excursion plutôt pendant des incursions.

Que le prophète organisait des cours et des activités avec l’une d’elles comme un moment de distraction et de renforcer son amour avec elles. Mais ,d’abord ,loin des vues de n’importe qui ,afin de garder le milieu interne et les cœurs de ses fideles en toute chasteté et piété.

» يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ، وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ، يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ، وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ، يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ».

a vous de traduire et d’explorer …A suivre