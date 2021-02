 Le voile en question : égalité , liberté !!! 

Dr Mohamed BEN YAICH



Ce n’est pas un slogan ,ni une théorie doctrinale, mais une vérité claire et argumenté. Le mot voile est devenu dans notre époque une matière d’obsession et de phobie irritante ,partout dans le monde. Même certains musulmans en ont horreur.

Ces réactions morbides sont dues à des multiples causes et influences, parfois raisonnables d’autres totalement subjectives, rien avoir avec la raison ni la logique.

Le mot « voile » , depuis sa première sonorisation ,nous fait inspirer le sens de l’empêchement, interdit de voir et toucher ;soit que ce soit le sujet. C’est un rideau, extrafin ou épais, plus ou moins blindé. L’envie de dépister, ce qui se cache derrière, serait plus exigeant lorsqu’on interdit à quelqu’un de dévoiler le prestige emballé et cacheté.

Le voile, soit que ce soit son épaisseur et sa longueur, est un moyen de s’éloigner de ce que vous désirer savoir, par curiosité ou interférence non autorisé depuis son propriétaire. Il est déconseillé de se mettre en contact avec lui à l’improviste, être humain, rose ou saccharose. Le voile de cette façon-ci constituerait un mur mitoyen qui unifie et diverge en même temps. Tant qu’on est plus proche mutuellement on sera les plus prudents, nous n’avons aucun droit de grimper l’autel pour démolir la barrière et franchir le seuil de nos voisin depuis leurs murs et leurs rideaux.

Les relations sociales ; précisément entre homme et femme, ce sont basées sur le thème du voisinage respectueux ;que chacun devrait respecter la spécificité de l’autre .Ici s’instaurera le vrai principe de l’égalité ,malgré les différences structurales de nature entre les caractéristiques corporelles et sentimentales entre le sexe masculin et féminin.

Cette égalité va nous permettre de surfer librement dans notre espace caractéristique et typique.celà doit se passer sans s’entre- heurter ou être à l’impact fracassant avec l’autre, le différent dans quelque part.

Malgré le voile imposé entre les voisins, par leurs murs ou portails, pour raison de savoir et sécurité, ils doivent se reconnaitre, identifier leur face à face, sinon ils resteront en redoute perpétuel et mutuel, chacun se méfierait de chacun, et aucun n’ose rétablir un tel ou tel lien.

D’abord ,c’est une question optique en expansion .tu a la liberté de voir tout ce que vous aimer ,mais à conditions que vous respecter les propriétés de votre voisin, le plus proche et le plus sensible à vous gestes et vos vecteurs optiques .vous devriez éthiquement éviter de lui dévorer , sa femme ou ses filles, par vos yeux étincelants, sinon vous serez impolie et irrévérencieux.

D’après notre structure, crée et embellie par la bonté de dieu, nous remarquons que nos yeux constituent, eux-mêmes, une leçon et un signe évident pour organiser l’action de regarder ou d’atténuer nos visions.

Ces yeux mêmes comportent un rideau spontané qui limite la durée et le prolongement de vue, soit chez les hommes ou femmes, c’est pareil.

Ce sont les paupières en jeu .elles protègent le regardant et regardé en même temps. Elles présentent le point vital de la beauté et de la santé. Elles disent, là-dedans, quelques choses de plus sérieux et précieux .elles font des allusions plus significatives que celles provenant des lèvres et langues. Donc ;les yeux ont ses expressions et ses insinuations foudroyantes qui doivent être maitrisées et analysées.

Derrières ses paupières où va se cacher la perle la plus précieuse ,c’est la pupille éclaircissante ;centre de projection et réaction énergétique .elle est très très sensible ;trés très affective ;très très réactive .afin de la protéger on doit la voiler par l’inclination fréquente et systématique des jolies paupières contre les vecteurs solaires et les poussières.

Ce serait tort de croire que toute caractère affective implique un symbole de diminution ou infériorité .l’œil démentirait çà et pourrait nous donner un exemple évident.

La femme en Islam est considérée comme l’œil parfait .elle est plus sensible que l’homme, plus affective, mille fois que lui .C’est par Cette affection qu’elle construit et instruit les générations présentes et futures. Cependant, elle est logique, raisonnable de la même taille que l’homme, malgré certaines situations et circonstances qui pourraient quelque part y avoir des influences limitées.

Le voile ne veut pas dire perdre l’identité comme on le croirait par ignorance. Par contre c’est le grand pas constant pour l’égalité et la liberté.

Le voile ce n’est pas simplement, s’enrober depuis la tète jusqu’à les plantes du pied, là où se cacherait quelque chose de louche, et là où on ne sait pas qui est derrières le tissu. Il sera donc faut de traiter le voile par une telle obscurité et ambigüité. Il y a des limites et des conditions .il ya de beauté et spiritualité là-dedans.il y a des sciences et de bon sens qu’on doit par lequel le traiter. A suivre