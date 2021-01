Quel sacrifice conjugal et réaliste d’un vrai soufi !

Mohamed BEN YAICH

Le soufisme ;ce n’est pas une simple spiritualité ou évasion en avant afin d’oublier et disperser les dépressions internes ou externes, comme ils le croient ,par erreur, certains. Le vrai soufisme ce n’est pas un idéalisme légendaire, par contre il constitue un élan gigantesque, profondément réaliste et extraordinaire. Le soufisme présente une lutte de haute qualité et tension. Il constitue, donc, une auto-violence positive contre toute forme d’égoïsme ; despotisme, orgueil etc. hors toutes mensonges et faux songes spongieux ;le soufisme donne l’exemple extrême de sacrifice et abnégation au profits des autres avant se réjouir de ses revenus. Ses revenues et récoltes précieuses ne sont que la bonté, la sincérité et la générosité, pures et sereines.

Son vrai laboratoire effectif, se situe chez lui ,sous le même toit ,appliqué avec ses proches, les plus proches à son cœur et corps. C’est sa petite famille, plus précisément, son épouse , sa deuxième moitié ou tranche retrouvée.

Un vrai soufi n’exige jamais que son épouse lui sert de force ou être assujettie par contrainte . en revanche c’est lui qui devrait se démener et s’évertuer pour obtenir sa satisfaction et être agréé par elle, toujours en faveur de son service.

Il ne ressentirait jamais d’une fausse humiliation ou indignité dans ce fait ,par contre il doit être fier pendant qu’il lui rende un service. cela serait pour raison de renforcer la faiblesse de son amour reflété et incarné dans l’âme et cœur de son épouse.

selon certaines contes soufies, liées à ce sujet , je voudrait relater la suivante , comme exemple :

Il était une fois, dans une époque passé, un soufi qui vint d’épouser une femme, saine et sauve, jolie et polie, pieuse et probe.

A la veille du jour mielleux, jour de noce précieusement, elle fut, la malheureuse, attrapée une maladie grave; qui n’était en réalité que la variole ,à des séquelles et cicatrices indélébiles. Devant la situation ci, détestable et choquante, le pauvre soufi n’eut trouvé qu’une seule solution pour en sortir ,qui est la plus regrettable . Ainsi joua –t-il le rôle d’un brave cavalier, pour régler l’affaire, discrètement, cependant, sans se laisser faire blesser les sentiments de sa jeune et nouvelle épouse. Il fit l’aveuglette, tout en prétendant avoir attrapé, subitement, la cécité totale des deux yeux. Il est maintenant aveugle, définitivement, de nature.

Ce fait là, n’était, en réalité, qu’une ruse provoquée et fondée sur un principe de sacrifice , qui est bon et amer, en même temps . Quant à lui, Le but éthique, fut, de ne pas blesser la dignité de son épouse au jour de noce lui-même. Il eut la prétention de la garder vivre a sa compagnie pour une longue durée,à vie,, sans lui faire sentir, ni d’infériorité accablante ni d’une infirmité ou défaillance humiliante. Il refusa de la traiter sous forme d’une compassion charitable, ou la considérer comme un hôte barbant et indésirable.

Après, presque une vingtaine d’année, sans recevoir aucune amélioration, la malheureuse et heureuse femme quitta cette vile et courte vie ,vers le monde de la vraie beauté et éternité. Soudainement, le brave soufi ouvra, sans hésitation, les yeux comme rien n’était survenu auparavant. Devant la stupéfaction de tous, ses proche et ses frères spirituelles lui demandèrent : « qu’est-ce qu’il y avait derrière ce changement subit et cette bizarre histoire ? »Tout en croyant qu’il serait un don du ciel ou semi-miracle. Le soufi d’après ses principes d’honnêteté ne laissa rien à cacher et ne trompa aucune personne, qui que ce soit, c’est ainsi son comportement et essence éthique. Il ne s’attarda pas longtemps pour répliquer et leur raconter son histoire de A à Z . l’ objectif principale ,était d’abord ,de se rapprocher par l’intermédiaire de son épouse, au seuil de son vrai beau amant et adorable créateur .c’est ainsi qu’on doit ,si nous sommes véridiques et charmes, suivre, au moins , les tous petits traces de sacrifices,indiquées dans ce contes significative.serions- nous près d’être à la hauteur et à la taille?