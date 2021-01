Le polisario adore jouer aux petits soldats de plomb avec les voisins de l’Est du Maroc

Farid Mnebhi.

Depuis la semaine 18 janvier 2021, les terropolisariens inondent les services de rédaction de la presse internationale de communiqués de leur pseudo armée populaire de libération sahraouie sur de prétendues attaques contre des positions des Forces Armées Royales marocaines le long du mur de sable. Des fausses informations relayées avec force par la presse algérienne au service des caporaux sis au Palais de La Mouradia à Alger.

Ces terropolisariens, à en croire un communiqué publié par le soi-disant ministère de la défense de la pseudo RASD, auraient lancé, le 21 janvier 2021, une multitude d’attaques ciblant des positions militaires marocaines dans les régions de Labaadj, Bouhenda, d’Agueraret et la région de Leghrab.

Selon ces bonimenteurs terropolisariens, de lourdes pertes humaines et matérielles auraient été infligées aux Forces Armées Royales Marocaines. Mieux, les terropolisariens auraient réussi l’exploit du siècle en mettant pied à terre, le 21 janvier 2021, dans la région de Ouarkziz, en plein milieu du territoire marocain où ils auraient attaqué des positions marocaines dans le secteur de Outouizki.

Par ailleurs, dans leur folie, les terropolisariens, soutenus par leurs maîtres d’Alger, affirment avoir mené, depuis le 13 novembre 2020, près de 510 opérations militaires le long du mur et ce, de Mahbes à Bir Ganduz, soit une moyenne de 08 opérations par jour. Non, mais on rêve ! C’est du pure délire !

Il est certain que face à ces mensonges, les terropolisariens jouent aux soldats de plombs avec leurs amis caporaux algériens au Palais de la Mouradia autour d’un bon verre de vodka et en fumant un cigare en provenance de la Havane.

Que de mensonges diffusés par la presse algérienne en mal de « Une » pour soutenir les terropolisariens et leurs mentors algériens. Au fait, les caporaux algériens devraient réfléchir à deux fois, s’ils ont une cervelle, de ne point attaquer le Maroc. Auquel cas, les Forces Armées Royales Marocaines vous ramèneront vos pantins polisariens jusqu’au Palais de la Mouradia à Alger et feront la prière à la Grande Mosquée d’Alger avant de retourner tranquillement et fièrement dans leur pays qu’est le Maroc.