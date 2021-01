L’éthique et conduite conjugale au soufisme

Dr Mohamed BEN YAICH

Facultè lettres Oujda Maroc

D’abord nous devrions signaler que ce genre des sujets est adressé aux intéressés ,soit des purs soufis ou des braves gens qui cherchent la veritè.je ferait tout mon mieux pour bien transmettre le message avec toute clarté et évidence.

En premier lieu il faut savoir que la vie d’un soufi est très ravissante ainsi qu’émouvante. Son sentiment doux et sa vie affective, dans tout instant ,sont en ébullition .son étincelle ne cesse jamais de se flamboyer tant qu’il est orienté vers la présence divine .Donc il est vivant au fond tant que de son net plafond . Cependant il est très sensible à tous ce qui convient la sérénité et la pure connaissance.

De ce niveau transcendant et subliment, lorsqu’on traite des sujets familiales, sociales ou même politiques, les points de vue et de départs se varient et se confondent en même temps . Chacun fait ses esquisses selon son niveau et sa station.

Le premier pas pour la démarche d’un soufi dans la vie conjugale devrait être basé sur son claire intention ,c’est la charte indispensable, le grand moteur promoteur pour relier cet acte sacré eet noué par des témoins, ainsi que des promesses sur des conditions et obligations .donc il doit tenir sa promesse , sinon il sera hors les principes de la voie soufie. Donc le soufisme n’est pratiqué que pour réaliser ce niveau éthique et sympathique de haute qualitè.

Cela va obliger le soufi, d’après ses principes et objectifs, de tenir sa parole envers tous les articles sur quoi est basé le pacte.

Donner des promesses à une femme, soit disant son épouse, ce n’est pas une plaisanterie.il n’y a là-dedans que le sérieux et la grande responsabilité.

Le soufi tel que sohrawardi dans son livre « les définitions des connaissance » « عوارف المعارف » vient d’ indiquer ce principe clairement lorsqu’il a dit(page 163) : « le soufi se marie pour l’amour de dieu ,et s’isole ou reste célibataire pour le même principe .pour son mariage il y a un objectif noble et un délai déterminé pour le realiser.il sait bien le moment de son isolation et célibat, ainsi que son accrochage et rattachement avec une telle personne ,qui est sa femme normalement . Le véridique saurait bien les moments opportuns pour appliquer ceci ou cela. Tant qu’il ressentirait l’envie de rester seul il le tient en garde momentanément. et ne devrait faire le premier pas pour le mariage qu’après établir une auto-réconciliation, qui lui permettra en fin de tenir sa parole envers ses obligations. »

Plus que ça , il nous rajoute le genre de cette réconciliation qui est , bien être envers toi-même comme un effort préliminaire pour recevoir ton nouveau exemplaire de la même manière .cet effort précieux sera distingué par la douceur et le bon humeur envers lui-même et sa perle épouse , qui sera elle-même son vrai miroir et collaborateur ;soit dans sa vie quotidienne soit pour le cheminement sublime et transcendant vers la présence divine.

Les références de ces principes sont toutes indiquées au hadith de notre prophète sidna Mohammad (salut et prière sur lui) lorsqu’une vint de lui consulter au sujet de son mariage ,que deux hommes compagnons l’ont avait demandé .

le prophète la Répondit alors «en ce qui concerne Abou jahme ;c’est un type qui ne laisse jamais son bâton quitter son épaule (insinuation à la violence ou au voyage sans cesse ) quand à Moawia , il est un homme besogneux qui ne possède et ne porte rien sur lui , mais épouser de préférence Ossama ibn zayd » , cette femme-ci à vint commenter ce choix par la suite : « pour la première fois je le détestai ,après je le trouverait passionnant et chatouillant ».

« روى مالك عن فاطمة بنت قيس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها :فإذا حللت فأذنيني .قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني .فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له،انكحي أسامة بن زيد.قالت فكرهته ،ثم قال:انكحي أسامة .فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت »

En conclusion : le bonheur dépendrait du genre d’amour ,pour y arriver sain et sauf, il faut d’abord réparer son moteur qui n’est que le cœur sans rumeurs ,lubrifié par ses délices , avec douceurs et bonnes humeurs .