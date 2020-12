Colère contrôlé par miroir poli !

Par BEN YAICH Mohamed

Notre vie affective est plus compliquée qu’on le croirait .elle fait partie de notre pur instinct d’un côté ,de l’autre elle résigne à la volonté de notre esprit .c’est pour cette raison que le contrôle de nos émotions est très difficile à gérer.

Le « moi » recommande toujours pour son bien ambigüe, plutôt contre lui-même, en contraste à la conscience qui résiste à l’envers du louche et témérité, et nous empêche d’exposer notre âmes à des risques énormes et malveillants.

Il serait si facile de dire et agir librement, mais la peine proviendrait d’abord être disposé a adapter nos actions tant qu’ils sont valables et rentables .sinon nous serions au bout de la falaise périssable.

Parmi Les plus pires des nos comportements, la colère se place en premier rang. Le fait de te mettre en colère c’est que tu aurait l’opportunité de nuire qui que se soit ,agir comme il te convient ,faire des bêtises à ta guise ,insulter sans retenir ta langue ,lancer des mauvais mots par pique et en fléchettes venimeuses, allant même à cogner et claquer n’importe qui ,casser, chasser , se trembler et se déplacer, se coincer et se grincer , sauter et se lancer ,grimper et frapper, casser et blesser, etc. .Tout cela proviendrait d’un coléreux desiquilibrè.il est à l’époque plus nuisible et faible qu’un ivrogne inconscient , englouti dans l’absurde évanouissement . Donc la colère incontrôlable serait l’origine et le berceau de toute violence, agression et mauvaise action.

La colère selon la description de certains docteurs éthiques fait partie de l’enfer interne de l’homme, la zone la plus chaleureuse, combustible, qui, en cas de l’incontrôlable, peut brûler son externe facial. Les symptômes apparentes pourrait évidemment confirmer cette théorie. Surtout lorsque les yeux et les joues deviennent si rouges comme la braise dépassant le teint de la tomate !

Cette situation est due à notre structure dont nous sommes crées. C’est l’argile mouvant qui réagit en cas d’ébullition et réchauffement à l’anomalie .la température augmente si rapide, comme indice que nous sommes tous prêts à se transformer en braise combustible, risquant de brûler tout l’entourage.

Cet incendie se refléterait clairement sur le coléreux lui-même, en première phase.il y’aurait des complications graves sur son organisme, ses nerfs, sa circulation sanguine, état cardiaque, digestion, fonction cervicale, sécrétion d’adrénaline et noradrénaline etc. Mais le pire du pire ce sont les dégâts dont il subirait à l’échelon psychique et ethique.car à ces limites le coléreux vient de perdre son sens humanitaire, plutôt il se rapprocherait des diables enflammés d’origine, ou comme des bêtes enragés et féroces.

Abou hamid alghazali , un des grands savants éthiques ,nous a proposé, afin de calmer le coléreux et réduire sa tension, de regarder sur un miroir poli ,tout à fait brillant .ce fait va vous montrer ton vrai mauvais visage en cas d’agitation coléreuse.

C’est donc la marâtre de « blanche neige » quand il regardait sa propre miroir !

Ce fait-ci pourrait exciter votre conscience et être le facteur d’auto-reproche.

La théorie consiste à suivre le principe de se contrôler par observation externe émanant de notre volonté interne. Ca veut-dire que c’est à toi de vous juger avant de se faire remarquer par autrui. Le miroir aurait l’objectif d’éveiller sa conscience éthique et esthétique à la fois. Quiconque d’entre nous ne tolère de contempler son visage défiguré de cette façon morbide.il aura honte de lui-même qu’il espère d’y éviter tout réplique détestable et incontrôlable. A suivre.