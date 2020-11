Le voisin oriental du Maroc se prend une rouste magistrale au Parlement Européen sur la question des Droits de l’Homme

La date du 26 novembre 2020 est à graver en lettres d’Or au Parlement Européen, réuni en Urgence à Bruxelles, puisqu’il vient d’adopter en cette journée une Résolution d’Urgence dénonçant la grave détérioration de la situation des Droits de l’Homme et des libertés en Algérie.

L’écrasante majorité des eurodéputés a dénoncé les méthodes algériennes de torture et de maltraitance des prisonniers et exigé la libération de ces détenus et la garantie de la liberté d’expression et de manifestation mais aussi les amendements liberticides du Code Pénal algérien et de la nouvelle Constitution.

Ils ont notamment cité la discrimination et le harcèlement dont sont victimes les Chrétiens et les Juifs en Algérie, en flagrante violation de la liberté de culte et du respect de toutes les religions monothéistes.

Les eurodéputés estiment également dans cette Résolution que la censure, les procès et les lourdes sanctions à l’encontre de médias indépendants continuent de s’aggraver et que les restrictions en matière de sécurité instaurées pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 ont contribué à renforcer les contrôles et sont utilisées par les autorités pour restreindre davantage l’espace civique, limiter la dissidence pacifique et entraver la liberté d’expression.

A noter que la Résolution en urgence invite instamment les autorités algériennes à autoriser l’entrée dans le pays des organisations internationales des Droits de l’Homme et des titulaires de mandat au titre de procédures spéciales des Nations-Unies.

Ladite Résolution en Urgence a été adoptée par 669 députés pour et seulement 3 députés contre et 22 abstentions soit la quasi totalité des membres du Parlement Européen.

Pour rappel, c’est la deuxième fois en un an qu’une Résolution du Parlement Européen est adoptée en Urgence pour appeler l’Algérie à respecter les Droits de l’Homme et mettre à témoin la communauté internationale sur la situation grave des libertés dans ce pays

Farid Mnebhi.