Islam toléré ,Islam non toléré :quels favoris !?

Dr MOHAMED BEN YAICH

Faculté des lettres Oujda Maroc

D’après les termes qui se déroulent sans cesse ni sens à notre époque on trouve le terme ISLAM toléré ou modéré en contraste avec le mot non toléré ,ce qui signifierait comme sens inverse indésirable plutôt désagréable .

Cette application soit chez certains musulmans ou mécréants est totalement irronèe.il est dû à une ignorance grave envers la religion et son origine.

La question prophétie n’était pas un choix subjectif pour le prophète lui-même, il était obligé de transmettre le message de son seigneur à la lettre ; sans rien à rectifier ; ou couper -coller et rajouter .

Cette attitude est annoncée clairement et fortement par le saint coran ; surtout au sourate alhakka الحاقة « تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (43) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ » .

43. C’est une révélation du Seigneur de l’Univers.

44. Et s’il avait forgé quelques paroles qu’ils Nous avait attribuées,

45. Nous l’aurions saisi de la main droite,

46. ensuite, Nous lui aurions tranché l’aorte.

47. Et nul d’entre vous n’aurait pu lui servir de rempart.

48. C’est en vérité un rappel pour les pieux.

Donc le prophète doit agir conformément aux ordre imposés sur lui par la présence divine ;le créateur des terres et des cieux .il était obligé d’orienter et de diriger ce qu’on a lui révélé à la lettre . Son rôle principal se borne à la bonne interprétation et la belle application du mot de dieu .sinon il s’exposerait à des punitions très douloureuses et pénibles que n’importe qui d’entre nous ne peut les supporter .

Certes , Il subit une responsabilité grandiose afin de sauver l’humanité et se sauver lui-même.

Cette prophétie n’était pas une acquisition à sa guise ,ou une simple initiation ou intention pour réaliser ses désirs et obtenir ses plaisirs .même la révélation (الوحي) était pour lui une surprise accablante et pesante pour un moment précis. Quelque fois il risquait de s’écrouler sous la charge du discours divin Au moment de la révélation. il n’est jamais arrivé à son esprit d’affronter une telle situation et événement .toute la série de révélation ,depuis le premier contact avec l’ange Gabriel jusqu’au dernier mot sacré descendu ,était pour lui une charge pénible et enthousiaste en même temps.

Même à cette première surprise inattendu le prophète à gardé son équilibre en face d’ange Gabriel qui l’ embrassa avec toute sa force jusqu’au étouffement ,et qui répéta le fait trois fois consécutives, il resta stable et conscient . cet impact brutal et déterminable était comme symbole d’ancrage et d’approfondir la sagesse divin lumineuse dans tous les coins de son brave et serein cœur. Celle-ci se caractérisera par la gravure inséparable de la vérité pure (dans) le cœur brillant et véridique de sidna Mohammad.

.notre prophète d’après ces procédures purement divines et spirituelle va couronner la série des tous les prophètes et messagers précédents. Certes, il est le dernier historiquement et le premier en classement. le compléteur et réformateur, abrogateur et abolisseur de certains lois ou jugements temporaires et conditionnés auparavant.

A ce sujet le coran dit : « وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ».

« 52. Et c’est ainsi que Nous t’avons révélé un esprit [le Coran] provenant de Notre ordre. Tu n’avait aucune connaissance du Livre ni de la foi; mais Nous en avons fait une lumière par laquelle Nous guidons qui Nous voulons parmi Nos serviteurs. Et en vérité tu guides vers un chemin droit,

53. le chemin d’Allah à Qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui c’est à Allah que s’acheminent les choses. ».

2) A ce point là je m’arrête pour dire ;brièvement et sincèrement, que les revendications comme Islam toléré, modéré et non toléré ne sont qu’un détournement qui vient de dénaturer le sens des textes divins, soit coraniques ou purement prophétiques.

De plus ,ceux qui exercent ce méfait, par ou sans exprès, seraient exposés à des conséquences dangereuses et pénibles à la foi. Cela peut attirer la colère de dieu et les exposer à une malédiction fatale.

De plus ils se montreraient comme des tricheurs qui cachent la véritè ,au détriment des gens fidèles et nobles ; en la troquant à vil prix et la tronquant contre une portion minime bon marché .ça veut dire qu’ils agissent à l’égard de la religion et le sacré comme des mauvais commerçants qui vendent à bas prix les perles de la veritè » . » اشْتَرَوْا بِآَيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“9. Ils troquent à vil prix les versets d’Allah (le Coran), et obstruent Son chemin. Ce qu’ils font est très mauvais ! » « يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ”.

« 15. ô gens du Livre ! Notre Messager (Muhammad) vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du Livre, et passant sur bien d’autres choses ! Une lumière et un Livre explicite vous sont certes venus d’Allah !

16. Par ceci (le Coran), Allah guide aux chemins du salut ceux qui cherchent Son agrément. Et Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce. Et Il les guide vers un chemin droit. »

Donc, l’Islam doit être présenté tel qu’il est ,sans ajouter ni retrancher ni embellir ou cacher .nous n’avons aucun droit de plier et tordre les versets contre ses sens pour instaurer une telle ambiance sophistiquée avec les autre au détriment de la vérité. » لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ « .

Ce que je veux dire brièvement : il est très exigeant pour le moment de réviser la façon par laquelle on présente l’Islam aux autre peuples dont ils ont besoin .nous subissons toute la responsabilité pour bien interpréter et prêcher l’Islam par ces deux cotés intégraux.

Il est annonciateur, doux et toléré, d’une part, et avertisseur, qui fait peur au méfiants et malfaisants d’autre part , mais sans qu’il soit non toléré ou désagréable. on doit expliquer au gens que le prophète sidna MOHAMMAD (prière et paix sur lui )est le plus avide sur la bonheur de tous les gens et le plus pieux et veillant sur la pitié de tout le monde…