Les néo harkis

Zaid Tayeb

Le dernier grand président de la France est sans aucun doute Jacques Chirac et avant lui Mitterrand, Giscard d’Estaing, Pompidou et de Gaulle. Depuis, la France ne m’a jamais paru si petite et si adolescente que sous les trois derniers présidents : Sarkozy, Hollande et Macron. Il me semble que la grandeur de la France est proportionnelle à la taille de ses présidents : aux grands, la grande et aux petits, la petite. Depuis l’arrivée au pouvoir de Sarkozy, la France ne cesse de rapetisser jusqu’à devenir enfantine avec Macron. Sa politique se résume au voile et à son interdiction, aux caricatures du Prophète Mohammed (que la prière et le salut soient sur lui), à l’offense et à la vexation des Musulmans. Elle en a fait un traumatisme, une psychose.

Après les caricatures offensantes de Charlie Hebdo que la France qualifie comme étant un acte de la liberté d’expression, vient l’officialisation de cette offense puisqu’elle est enseignée dans ses écoles. Le meurtre d’un professeur français par un jeune homme de confession musulmane a remis en surface la politique française anti Musulmans et anti Islam. Si les caricatures trouvent leur justification dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, pourquoi Charlie Hebdo ne caricature pas l’holocauste, les juifs et les chambres à gaz ? Le thème est riche en évènements et faits contrefaits. Si les caricatures entrent dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, cette liberté doit s’exercer de manière personnelle, non étatique, en s’enseignant à de petits français dans des écoles françaises.

Je condamne les offenses dont sont la cible les Musulmans et leur religion et je condamne également et avec plus de fermeté encore le meurtre du professeur qui en a fait une matière qui s’enseigne dans son école avec le consentement de ses responsables administratifs les plus proches. Je crois à ce propos que l’action déclenche la réaction et la cause l’effet. S’il n’y avait pas d’action, de cause, il n’y aurait pas de réaction, d’effet.

Les deux actes sont condamnables.

La relation de causalité s’exprime par ‘’si X alors Y’’, d’action/réaction par ‘’répondre au bien par le bien et au mal par le mal’’. La dualité est impossible à séparer ni à dissocier. L’un des termes ne peut pas aller sans l’autre. L’action et la cause viennent toujours en premier, suivies par la réaction et l’effet. S’il n’y a pas les premières, il n’y aura pas les secondes.

On ne peut pas comprendre l’attitude de la France vis-à-vis des Musulmans et de l’Islam. Elle lâche sur plus d’un milliard et demi de Musulmans un petit journal de quatre sous pour insulter leur prophète. Les caricatures sont une forme d’expression et par conséquent une forme de discours haineux contre les Musulmans. La France persiste à frapper les Musulmans là où ça leur fait le plus mal. C’est un acte prémédité, gratuit et faussement justifié. Oui à la liberté d’expression, non à l’offense des Musulmans dans ce qu’ils ont de plus cher.

On ne peut pas comprendre non plus l’attitude de certains individus de chez nous qui font tout pour redorer le blason de leur France, celle dont ils parlent la langue, celle où ils vont passer leurs vacances d’été, celle à laquelle ils restent attachés et qu’ils ont peur de s’en séparer de peur d’être mangés par le méchant loup, comme la chèvre de monsieur Seguin. Ils regrettent sûrement de n’être plus ses indigènes, ses autochtones, ses laquais. Sans être moi-même favorable au boycott des produits français, car il faut se relever, se rehausser, je vois déjà ces individus dire avec sarcasme que ceux qui appellent au boycott vivent de thé et de pain : Ils ne consomment pas les produits français parce qu’ils sont trop chers pour leur porte monnaie.

L’ennemi ne vient pas de l’extérieur, il vit avec nous, il est l’un de nous. Son rôle est de faire de nous des êtres vulnérables et faibles, de minimiser nos actions et de semer en nous le doute. Il attend le moment pour se rendre utile à son maître. Ce sont les néo harkis.