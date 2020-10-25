دعوة منظمة الصحة العالمية إلى إغلاق المدارس….. والاستفهام الكبير!

الأستاذ منير الحردول

بادرت منظمة الصحة العالمية في شخص مديرها العام، إلى دعوة بلدان الشمال، خصوصا المتضررة من تفشي الوباء وازدياد حالات الإصابات اليومية غير الثابتة، إلى إغلاق المدارس، تفاديا للأسوء!

وعلى ما يبدو استندت هذه المنظمة للأرقام المخيفة للإصابات، والحالات الحرجة، وارتفاع نسبة الإماتة في بعض البلدان.

ولعل الخوف من انهيار الأنظمة الصحية، والضغط الكبير الممارس على المستشفيات والمراكز الصحية، وأقسام الانعاش، دفع بهذه المنظمة لدق ناقوس الخطر في فصل تجتاح في الأنفلونزا الموسمية العادية الكل تقريبا!

وأمام هذه الدعوة الصريحة، يطرح استفهام كبير حول السيناريو المرتقب الذي قد تلجأ إليه السلطات الوصية على القطاع في المغرب، في ظل تنامي حدة الإصابات!

كما أن الأسر أصبحت أكثر توجسا من غموض أفق تهيمن عليه أخبار متواترة، مؤكدة على زحف الفيروس في جميع الاتجاهات! نتمنى السلامة للجميع، وفي نفس الوقت ندعو الحكمة والضمير إلى تغليب المصلحة العامة والالتزام بالتباعد الإجتماعي، والإجراءات الصحية، التي على ما يبدو دفع التهاون فيها إلى تحولها في اتجاه إجراءات عادية