« L’Islam habite aux cœurs des romantiques français »

Dr Mohamed BENYAICH

Faculté des lettres Oujda Maroc

avant de juger , adressez-vous a l’histoire partagèe

Il serait ridicule d’intituler un tel article par cette expression curieuse, apparemment !

Mais, après donner des preuves ,secrets , la vérité ça va être immédiatement dévoilé , d’une manière raisonnable et passionnante.

C’est la science objective et neutre qui y compte ; laisser tomber toutes préjugés malsains et fanatisme, ligotés par des cordes abimés et rouillés ;légués depuis l’ère des croisades ; en passant par la période colonialiste mélancoliques.

Le temps se change, la conception en échange se reforme et s’évalue vers la mondialisation et la transparence ;soit culturelle technologique ;plutôt informatique. Il n’ya rien à cacher ni à remâcher .les barrières entre les peuples se sont franchis et les choses se sont devenues tout à fait claires et nettes…

L’écrivain célèbre ,feu Roger Garaudy avait tout à fait raison lorsqu’il a intitulé un de ses livres prodigieux par « l’islam habite notre avenir » ,pourtant , moi, je dirait le contraire sans s’opposer à lui, mais d’une façon qui se diffère chronologiquement et se complète logiquement ,plutôt réellement. « l’Islam habite votre passé, aussi le présent »

Cette relation débutait depuis l’antiquité, précisément au premier impacte entre les français et les musulmans d’Andalousie.

C’était la bataille de Poitiers appelée dans des sources arabes ,« bataille du Pavé des Martyrs » (arabe : معركة بلاط الشهداء) ou bataille de Tours pour les Anglo-Saxons, a lieu entre, d’une part, les Francs et les Burgondes6,7 dirigés par Charles Martel alliés aux Aquitains8,9 eux-mêmes dirigés par Eudes, et d’autre part une armée omeyyade menée par Abd al-Rahman, gouverneur général d’al-Andalus.

« C’est une bataille très mal connue. On n’est sûr ni du lieu ni de la date ni de l’importance des effectifs en présence »10. L’incertitude au sujet du lieu même conduit à des variations et des discussions quant à la dénomination de la bataille, selon les époques, les auteurs et les langues.

Les historiens ne sont pas d’accord sur le lieu de la bataille.

Malgré cette ambigüité qui enveloppe le déroulement de ce conflit ,qui avait fini apparemment en faveurs des occidents , surtout les français, les relations entre les deux rives demeuraient toujours ouvertes et en écoulement d’une façon ou autre.car les voyages scientifiques ne s’arrêtaient jamais .Cependant , l’exportation et l’importation subsistait toujours ,soit en domaine culturelle ,scientifique ,surtout médicale ,de même littéraire et linguistique .que les juifs eux-mêmes y étaient toujours présent comme des médiateurs entre l’orient et l’occident .c’est l’histoire qui en parle objectivement alors.

Revenons à notre but principale ,visé dans ce petit et modeste article, pour signaler que le passé était plus émouvant et touché par cette relation, précisément depuis la compagne de Napoléon Bonaparte jusqu’au nouveau impacts et heurts entre l’occident et l’orient au 19 et 20 eme siècle .

Là, ou les fameux romantiques chevauchaient et bridaient comme des aventuriers téméraires vers le monde Islamiques, en traversant un long trajet depuis Cordoue jusqu’au Istanbul et Constantine , après le Jérusalem ,en campant au Syrie ,etc…

Ces gentilshommes cavaliers ,littéraires d’office, prenaient des notes ,accumulaient et bourraient leurs mémoires des souvenirs ,faisaient des remarques ,et se chargeaient par des sentiments diversifiés ,jugements qui se varient entre le vrai et le faux ,la sympathie et l’antipathie , amour et attachement spirituel au région et gens . de l’autre côté , par contre, il y avait aussi répugnance et mépris irrévérencieux envers les coutumes ;les traditions et cultes religieux ; etc.

que les attachés touchés ou opposants fâchés, ils ne sont pas tous retournés bredouilles , mais portant des influences miraculeuses de l’orient ,ses vertus ,coutumes et traditions musulmans purement originales ,à dire et à faire .

Cela va se refléter profondément sur leur manière d’écrire et de rédiger ,spécifiquement à la matière littéraire romantique ; qui est en principe ,la prose et la poésie, ainsi que le théâtre et roman.

Comme je l’avait signaler ,les positions se divergent ,cependant l’influence, malgré ça, s’impose fortement et également. Et deviendra remarquable sur les écrits soit des partisans ou opposants.

2)Le bon et le mauvais au romantisme français

Mais le meilleur œuvre romantique c’était le « Voyage en Orient qui est un ouvrage d’Alphonse de Lamartine, publié en 1835 ».et aussi l’histoire de la Turquie.

Lamartine se diffère des autres parce qu’il était objectif , Chercheur sur le terrain, qui partait sans préjugés maldives.par contre ,châteaubriant dans « l’itinéraire de paris à Jérusalem »(1811).qui paraissait ,Vigny aussi, haineux ,paresseux plutôt fanatique de premier degrés. Mais Victor Hugo était proche des deux opposés d’une façon ou autre, malgré son fanatisme chrétien, comme on le constate clairement dans la pièce « les misérables ».

Vous voici deux positions en contraste chez les romantiques français qui s’y est instauraient auparavant et vient de se renouveller à l’heure actuelle. Toujours l’objectivité contre la subjectivité.

Cette attitude méprisante d’Alfred de Vigny envers l’Islam 1831, s’incarnera après la prise d’Alger « l’humanité, déclarait-il ;a les mêmes droits sur elle-même qu’un homme sur son corps pour le guerir.si l’on préfère la vie à la mort ,on doit préférer la civilisation à la barbarie .nulle peuplade dorénavant n’aura le droit de rester barbare à côté des nations civilisées .l’Islamisme (en prétendant)est le culte le plus mobile et le plus obstiné ,il faut bien que les peuples qui le professent périssent ,s’ils ne changent de culte.les générations présentes sont à plaindre et leur guerre semble juste… »journal d’un poète. P156.

Donc , qu’il est la différence serait-il entre celui-là et le nazisme d’Hitler qui reflotte d’un moment ou autre sur la superficie politique ou sociale. On le remarque clairement depuis les déclarations de certains responsables français privés du romantisme et historisme?.

je passerait maintenant, sans faire commentaire, au discours entre le même vigny et Lamartine, et à vous de distinguer le beau du mauvais.

« je(vigny) lui ai demandé(à Lamartine) s’il était toujours occupé de l’orient .il se montre enthousiasmé des malheurs des mahométans et les regards comme civilisés que nous ,à cause de la charité extrême entre eux.

Cependant, lui dis-je ,l’Islamisme n’est qu’un christianisme corrompu, vous le penser bien ?.

Un christianisme purifié ! me dit-il avec chaleur… »

Lamartine s’oppose radicalement à cette conception menaçant les principes de la civilisation européenne, surtout française, en déclarant clairement : « il n’ya que deux choses à ménager et à respecter, la religion et les mœurs » ; « cela est facile, puisque la tolérance est la loi du bon sens et de l’Europe ,et l’habitude invétérée de l’orient » mais Lamartine ne s’arrête pas là : « tous les cultes doivent continuer à y vivre côte à côte ,dans toute leur franchise et leur indépendance mutuelle ».

Je répéterais avec toute certitude, l’Islam habite toujours dans la conscience des français, originaux, purs et romantiques, plutôt élégants .A vous de juger sans préjugés. Merci.