مستشار مجلس رئاسة الإدارة العمومية والداخلية بالأندلس يقوم بزيارة إلى المغرب

استقبل يوم الأربعاء 27 مارس 2019 الفارط ، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم ابنو عتيق بمقر الوزارة السيد إلياس بندودو بناسياك، مستشار رئاسة الإدارة العمومية والداخلية لحكومة الأندلس، الذي كان مرفوقا بوفد من إدارته، والوزير المفوض بسفارة إسبانيا بالرباط وكذا السيد عبد الفتاح اللبار، المعين سفيرا للمغرب بالمكسيك، وحاليا القنصل العام للمملكة بالجزيرة الخضراء.

خلال هذا اللقاء، أشاد السيد عبد الكريم ابنو عتيق بالعلاقات التاريخية والاستثنائية التي تربط المغرب بجهة الأندلس والتي تتميز بالتعاون المثمر في عدة مجالات وبالاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن المغرب وإسبانيا يواجهان تحديات مشتركة تتمثل في ضمان الاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي، مما جعل البلدين يضعان إطارًا مثاليًا للتعاون والشراكة يقوم على رؤية إستراتيجية مشتركة.

و بنفس المناسبة، تم التركيز على الشراكة التي تم وضع أسسها بين المغرب وجهة الأندلس في المجال الثقافي من خلال مؤسسة الثقافات الثلاث في إشبيلية، والتي تشكل فضاء للتحاور والتبادل الثقافي بين الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، التي يفوق عددها 800.000 شخص، ومختلف مكونات الشعب الإسباني، وذلك في احترام تام لمبادئ العيش المشترك والتقارب والتعددية الثقافية.

هذا و تجدر الإشارة إلى انه خلال هذا الزيارة التي قام بها مستشار مجلس رئاسة الإدارة العمومية والداخلية بالأندلسللمغرب و التي نأتي استعدادًا لزيارة رئيس حكومة الأندلس المرتقبة خلال شهر يونيو القادم للمغرب، تم استقبال السيد إلياس بندودو بناسياك، من طرف كل من السيد أندري أزولاي، مستشار صاحب الجلالة، والسيد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والسيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

أبو زهير