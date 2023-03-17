هولندا : احتفالات عيد المرأة بين الطموح والتطلع الى مناصب عليا



بقلم لحسن بنمريت ـ هولندا

نظمت جمعية مرحبا بمدينة » هوفـد دورب » حفلا رفيعا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أو كما تسميه بعض الدول باليوم العالمي لحقوق المرأة كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا وكندا .استهل اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد سعيـد عقباني رئيس الجمعية .بعد ذلك تدخل السيد ابراهيم فتاح منسق بمؤسسة « برو ديمو « المختصة بتقديم معلوماات تفصيلية عن الانتخابات في هولنداوشرح تفالصيلها والتي تزامنت مع الانتخابات الاقليمية ولجن الماء، التي ستجرى يوم الأربعاء 15 مارس 2023 .حيث أكد المتدخل أن مشاركة المرأة في الانتخابات الى جانب الرجل أمر مهم جدا لتجسيل الحضور والمشاركة في هذا المجتمع. بعد ذلك تدخل السيد لحسن بنمريت و ذكـر أن أحسن تكريم للمرأة هو ما جاء في القرآن الكريم حيث ذكراسم المرأة 24 مرة، ونفس العـدد بالنسبة للرجل. وهذه قمة العدالة والمساواة . كما أعطى مثالا بسورة النساء وسورة مريم . وهذا ان دل على شيء، فانما يدل على اعتناء الاسلام بالمرأة وتكريمها أحسن تكريم .

كما ذكـر المتدخل أن أول وأعرق جامعة في العالم، هي جامعة القرويين بمدينة فاس والتي أسستها فاطمة بنت محمد الفهري.كما اضاف الأستاذ بنمريت، ان المرأة المغربية في هولندا قطعت أشواطا مهمة، حيث أصبح تواجدها في جميع القطاعات من الطب والمحاماة و تسيير الادارات والاستثمار والتعليم والطيران الخ . كما ذكر المتدخل أنه أول مرة في تاريخ هولندا، استطاعت السيدة خديجة عريب من اصل مغربي، أن تصبح رئيسة لمجلس النواب الغرفة الثانية،وهي المرتبة الثالثة في التسلسل الاداري بعد الملك ورئيس الحكومة .وهذا شرف لنا كمغاربة وكعرب وكمسلمين وكمهاجرين بصفة عامة .كما ذكـر السيد بنمريت بأنه رغم كل هذا، فاننا نلاحظ أن هناك قوى خفية ظهرت في السنوات الأخيرة ، حيث أقحمت المرأة و سخرتها لتنتقم من الرجل . وجعلتها كمحور شــر لزج بعض الصحافيين في السجون كما هو الشأن بالنسبة للدكتور طارق رمضان، والعديد من الصحافيين ، اضافة الى العـالم السيد منصف السلاوي بأمريكا وآخرون بسب الكذب والتلفيق والزور.كما تابع المتدخل بأن الأمهات يستحقون كل الاحترام والشكر والامتنان على كل ما بذلوه من جهد في تربية أطفالهم ،ومتابعتهم في دراستهم وتوجيههم في الحياة اليومية، رغم تواضع مستواهن التعليمي و الثقافي .كما أن للأمهات الدورالبارز في وصول بناتهن الى مناصب عليا في هولندا أوفي غيرها من الدول . اضافة الى غرس الحب والوفاء فيهن تجاه البلدان الأصلية التي يعشن فيها. وفي نفس الوقت احتفاظهن بالروابط مع البـلد الأم . وأضاف المتدخل ، ان بلادنا المملكة المغربية، محتاجة الى تقاسم الخبرات معها وخصوصا الأخوات اللواتي يملكن اختصاصات متنوعة في خبرة تسييرالماء والطاقة المتجددة والبحث العلمي الخ.كما أن بلادنا محتاجة أكثر من أي وقت مضى ، الى الاستثمار وقبل هذا وذاك، الى الدفاع عن الوحدة الترابية . وهذا النداء موجه للجميع وفي كل البلدان التي تتواجد فيها جاليتنا المغربية .

بعد ذلك ، كرم السيد رئيس جمعية مرحبا ، مجموعة من النساء اللواتي يتبوأن مناصب مختلفة بهولندا . اضافة الى فاعلات جمعويات ومستشارات في التربية والتعليم والقوانين المعمول بها في هولندا .كما تخلل الحفـل فقرات موسيقية أحيتها فـرقة « الوصال المغربية » . كما نظم حفل عشاء على شرف الحاضرات والحاضرين من جنسيات مختلفة . من جهة أخرى ، نشير بأنه قد سبق هذا الحفل لقاء آخر بمدبنة » نورد فايك » المطلة على بحر الشمال ، نظمه السيد حميد اليعقوبي رئيس جمعية « مرحبا ولكوم » حيث كرمت فيه السيدة ربيعة بوحلحول، التي تشتغل بوزارة الشؤون الاجتماعية وفرص الشغل، كمنسقة عامة ومستشارة في ميدان الاندماج والمشاركة وتقديم الاقتراحات للوزارة فيما يخص فرص الشغل . كما انها اشتغلت بمدينة رروتردام على رأس عدة مشاريع كبرى ابرزها محور « الاسلام والاندماج » حيث حضر آنذاك كل من العلامة الدكتورمصطفى بنحمزة، والمرحوم الدكتور المهدي المنجرة وطارق رمضان و أساذة وأستاذات آخرون من المغرب وتركيا .