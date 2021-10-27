حسناء إسبانية من أصول مغربية تفوز بلقب ملكة جمال إسبانيا وتستعد للمشاركة في ملكة جمال العالم

عبدالقادر كتــرة

فازت عارضة الأزياء وممثلة إقليم الباسك (شمال إسبانيا)، سارة لويناز، بلقب « ملكة جمال إسبانيا 2021″، مساء السبت 16 أكتوبر 2021، وهذه المرة الثانية التي تظهر فيها الشابة في هذه المسابقة بعد أن توجت عام 2017 بوصيفة ملكة الجمال »، لافتة إلى أن « هذا اللقب كانت تحلم به منذ طفولتها ».

وحسب جريدة « إل موندو » الإسبانية، توجت عارضة الأزياء وممثلة إقليم الباسك ، سارة لويناز ، ملكة جمال إسبانيا 2021، وهو أمر كانت تحلم به منذ أن كانت طفلة.

وصرحت الحسناء للجريدة بـنها حققت ذلك بفضل جمالها وسحرها وأفضل جودتها ومثابرتها، منذ أن حاولت من قبل، في عام 2017، لكنها كانت الوصيفة الأولى.

« إذا كنت تريد حقًا شيئًا ما ، فعليك القتال والاستمرار » ، كما تقول في حديثها مع LOC ، حيث تتحدث بفخر عن التدريس الذي تعتقد أنها يمكن أن تطلقه مع عملها الفذ للأجيال الجديدة: « أريد أن أرسل رسالة أمل » وأضافت : »لقد تغلبت على مخاوفي. إذا كنت تريد شيئًا حقًا ، فعليك القتال « .

سارة لويناز من مواليد سان سيباستيان ذو 23 سنة، لكن عالمها منقسم بين بلاد الباسك والمغرب. « لقد جئت من عائلة من ثقافات مختلفة. أمي من المغرب وأبي من « سان سباستيان ». هذا جعلني أفتح ذهني وأتعلم عدم الإشارة ».

هكذا قالت الشابة عندما سئلت عن عائلتها، التي تعجب بها وتعترف بحب لانهائي، ولا سيما والدتها. « إنها قدوتي التي يجب أن أتبعها. إنها امرأة تعمل بجد، وقد ضحت دائمًا لمنحي التعليم والقيم ، وكانت مصدر طاقتي في هذه المسابقة لتحقيق هدفي. وقبل صعود المنصة مباشرة ، فكرت في كل ما فعله من أجلي ».

تدرس ملكة جمال إسبانيا التي توجت مؤخرًا إدارة الأعمال والإدارة (ADE) ، لكنها واحدة من أولئك الذين يعتقدون أن المهنة « لا تعني شيئًا عندما يتعلق الأمر بالأمن الوظيفي ».

وصرحت الحسناء ملكة جمال إسبانيا بأن « عائلتها كانت في البداية ترفض مشاركتها في عالم الموضة وتخاف من تأثير ذلك على مسارها الدراسي إلا أنها بعد ذلك قبلت بالأمر ».

وأشارت عارضة الأزياء وممثلة إقليم الباسك (شمال إسبانيا)، سارة لويناز، الفائزة بلقب « ملكة جمال إسبانيا 2021″، إلى أن هدفها في الوقت الحالي هو الفوز بمسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في إسرائيل نهاية هذه السنة، مضيفة أنها « بدأت تسعد منذ يوم أمس وأمامها الكثير من العمل في الأسابيع العشرة المتبقية حتى تصل إلى يوم النصر »