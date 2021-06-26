خديجة بوعلي..شاعرة الأطلس المغربي الشامخة‎

بقلم الاستاذ منير الحردول

خديجة بوعلي أستاذة لغة عربية

شاعر من مدينة خنيفرة بالمغرب.

من أب متضلع في علوم اللغة والدين كان له أبلغ الأثر في التحفيز على القراءة بل والكتابة في مرحلة مبكرة من العمر

حاصلة على الإجازة في الأدب العربي من جامعة مولاي اسماعيل بمدينة مكناس.

مسؤولة الثقافة و الابداع في المركز الثقافي المغربي

عضو اتحاد الأدباء الدولي.

ومن اهم الإصدارات التي تحسب على إبداعاتها نذكر:

أحلام بلون الشفق 2017

أفول المواجع 2019

والثالث « سمفونية حنين » طبع قبل أيام.

شاركت في دواوين إلكترونية خارج المغرب وداخله.

شاركت في ملتقيات ثقافية في كل جهات الوطن.

نشرت أعمالها على جرائد ومجلات إلكترونية و ورقية داخل المغرب و خارجه:

بتونس _ الجزائر- مصر _ العراق و غيرها من الدول العربية.

ترجمت العديد من قصائدي إلى الفرنسية، الانجليزية و كذلك إلى اللغة الكردية.

شاركت في ديوانين ورقيين

1 الموسوعة الحديثة للشعراء والادباءالعرب بمصر

2في رحاب الوجدان بتونستم تكريمي في مناسبات عدة ضمن الفعاليات الثقافية بمدينة خنيفرة.

عرضت إبداعاتها على القناة الأولى ضمن برنامج صدى الإبداع.

تم تكريمها في مناسبات عدة ضمن الفعاليات الثقافية بمدينة خنيفرة.

وكانت من ضمن الشواعر الواردة مشاركتهم في موسوعة الشعر النسائي العربي المعاصر للباحثة والأديبة فاطمة بوهراكة.