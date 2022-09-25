شهادة تلميذ سابق في حق رجل تعليم من زمن مضى خلال فترة التعليم الجيد

تلميذ سابق

كان الاستاذ الطيب زايد واحدا من بين الكثيرين الذين درست على ايديهم اللغة الفرنسية وسبعينيات القرن الماضي .كان محترما في شخصه لانه كان يحترم نفسه ويحترم المادة التي يدرسها ويحترم الوظيفة التي كان يسعى من ورائها الى تدريس هذه اللغة.كنا ندخل الفصل منتظرين حلوله في شوق وخوف.كنا في شوق الى معرفة ما سيقدمه لنا من مادة لغوية ،وينتابنا الخوف ان لم نتمكن من مجاراة نشاطه وحيويته واندفاعه .تمتلئ السبورة السوداء العريضة بالجمل والفقرات بخط جميل واضح يبعث في النفس انذاك استشراف عير مسبوق للمستقبل وللحضارات ،لغة متقونة المقال ،كأنها غناء عنادل على اشجار التين في اصباح مشرقة . شكرا استاذي زايد ،لقد علمتنا بحق وكونتنا بحق وربيتنا بحق ولك منا كل التقدير .عمر مديد ان شاء الله