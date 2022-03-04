هدية لثانوية ابن سينا التأهيلية على شكل بذلات رياضية وكرات

عبد المجيد الزياش



زوال اليوم الجمعة ،حل بصحبتي ،المستشار العضو بمكتب المجلس الحضري لوجدة، الأخ نبيل بوعرورو،بثانوية ابن سيناء التأهيلية بتسليم بذلات رياضية وكرات لمديرها الأخ عبد القادر الغزالي والأخ عزيزي حمزة ،استاذ الثانوية المكلف بالتنشيط التربوي والثقافي ،كان المستشار ، في لقاء سابق اريد منه الوقوف عند حاجيات المؤسسة وما تتطلبه من دعم ومواكبة حضره الى جانبه، المستشار محمد بوعرورو بمجلس الجهة الشرقية ،قد عبر عن رغبته في التبرع بهذه المواد و بصفة تلقائية ،دعما للجهود التربوية والرياضية والخدمات التي تقدمها الثانوية لفائدة رجال ونساء المستقبل .

تم ذلك بحضور ثلة من التلاميذ ،نيابة عن زملائهم في المؤسسة ، والأخ عبد القادر زريول ،رئيس جمعية اماني للثقافة والتضامن،وهي الجمعية التي ستتخذ من فضاءات الثانوية مجالا للقيام في الأسابيع المقبلة بأنشطة ثقافية متنوعة لفائدة المتمدرسات والمتمدرسين.

وكانت المناسبة للتأكيد على أهمية الشراكة النشيطة والدينامية ،بين المجلس الجماعي المنتخب ،ا لمؤسسة التعليمية وفعاليات المجتمع المدني ،لوهج المردودية التربوية وخدمة فعالة ومفيدة لفضاء العلم والمعرفة والأخلاق .

شكرا جزيلا للسيدين المستشارين ،لتدشينهما جسرا نتمنى ان يزداد قوة مع مرور الوقت ، وان تتحول الى قناعة وهم ثابت عند بقية أعضاء المجلس البلدي في تجاوب مع ما تدعو إليه اختصاصات الهيئة المنتخبة ….