انطلاق فعاليات المركز الجامعي لدراسة الهجرة بجامعة محمد الأول بوجدة

افتتح المركز الجامعي لدراسات الهجرة التابع لجامعة محمد الاول وجدة، انشطته السنوية للموسم الجامعي 2021_2022، يوم أمس السبت 22 يناير بلقاء تواصلي، من أجل تدارس جملة من المشاريع البحثية والانشطة التكوينية، المزمع تنظيمها خلال هذه السنة. وقد عرف اللقاء مشاركة مجموعة من الأساتذة الباحثين ومتخصصين من حقول معرفية متعددة الى جانب ثلة من الطلبة الباحثين من سلك الدكتوراه والماستر.

في هذا السياق، استعرض مدير المركز الدكتور عبد الحق البكوري خلال هذا اللقاء العلمي الاستراتيجية المعتمدة لإنجاح فعاليات المركز الجامعي لدراسات الهجرة والمتعلقة بمحور الندوات ومحور الدورات التكوينية والزيارات الميدانية الى جانب محور التأليف والنشر الجماعي بالإضافة الى محور المشاريع الميدانية، كما اشار الى جملة من الشركاء الاجتماعيين الداعمين للمركز، ليشهد بعدها اللقاء العلمي مناقشة البرنامج السنوي من طرف الاساتذة والطلبة من حيث التدبير والتسيير والبرمجة الزمنية، وغيرها من النقاط انتهت بالمصادقة على القيام بندوات علمية دولية ووطنية في قضايا الهجرة والتنمية بالإضافة الى القيام بدورات تكوينية وزيارات ميدانية الى عدة مؤسسات كمجلس الجالية المغربية بالخارج ومؤسسة محمد الخامس وغيرها، الى جانب نشر واصدار مؤلفات وكتب علمية ذات الصلة بقضايا الهجرة واحداث منصة رقمية لبث كل فعاليات المركز وتمكين الطلبة من الاستفادة من المنشورات المتعلقة بالدراسات الميدانية والبحوث الاكاديمية..

ومن جهة اخرى تمت المصادقة على احداث عدة لجن للقيام بمهام التواصل بين المؤسسات الشريكة كمجلس الجالية المغربية ومجلس جهة الشرق الى جانب مهام الاعلام والتنظيم وكذا التتبع الاداري والمالي لأنشطة المركز الجامعي.

حري بالذكر أن المركز الجامعي لدراسات الهجرة يعد صرحا علميا أكاديميا ينضاف الى جملة من المراكز الجامعية التابعة لرئاسة جامعة محمد الاول وجدة، التي دأبت على دعم مثل هذه المبادرات العلمية الجادة من اجل الاشعاع العلمي والمعرفي.