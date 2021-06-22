نسبة نجاح 79,18% و 19,10 أعلى معدل جهوي..الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية :

هذه تفاصيل نتائج البكالوريا بجهة الشرق

الدورة العادية -يونيو 2021

تعلن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أن مجموع الناجحين في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية–يونيو 2021 قد بلغ 18006 تلميذة وتلميذا، منهم 3583 من المترشحات والمترشحين الأحرار، كما بلغت نسبة النجاح 79,18% من مجموع المترشحات والمترشحين الممدرسين، وذلك بنسبة زيادة بلغت 8,93 نقطة مقارنة مع دورة يوليوز 2020. وتشكل نسبة الإناث من مجموع الناجحات والناجحين نسبة 57,89%

وبلغ عدد الحاصلين على الميزة من مجموع المترشحين الممدرسين 8088 بنسبة 56,07% من مجموع الناجحين، منهم 775 حصلوا على ميزة حسن جدا، 2199 على ميزة حسن، 5114 على ميزة مستحسن.

وتجدر الإشارة إلى أن أعلى معدل عام سجل بجهة الشرق هو 19،10 حصل عليه التلميذ بورويس محمد رضا من المديرية الإقليمية لوجدة أنجاد، شعبة العلوم الفيزيائية -خيار فرنسية.

وبخصوص نسب النجاح حسب الأقطاب والشعب، فقد بلغت 74,20% بالنسبة لقطب الشعب العلمية والتقنية، في حين بلغت هذه النسبة 81,61% بالنسبة لقطب الشعب الأدبية والتعليم الأصيل، وفيما يتعلق بالمسالك الدولية للبكالوريا المغربية فقد بلغت نسبة النجاح بجهة الشرق 91,02%، أما مترشحو البكالوريا المهنية فقد بلغت نسبة النجاح في صفوفهم 78,92%

وسيجتاز الدورة الاستدراكية التي ستجرى أيام 05 و06 و07 و08 يوليوز 2021 بالنسبة لجميع الشعب، ما مجموعه 8503 مترشحة ومترشحا، علما أن الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي الخاص بالمترشحين الأحرار ستجرى يومي02 و03 يوليوز 2021 بالنسبة لجميع الشعب.

وإذ تشيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بما أبان عنه نساء ورجال التربية والتكوين، على اختلاف مجالات تدخلهم من حزم ويقظة ضمانا لمبادئ النزاهة والمصداقية وتكافؤ الفرص ومن انخراط مسؤول في تطبيق التدابير الصحية الوقائية. وبما أبان عنه المترشحات والمترشحون من جدية وانضباط. وأسرهم من مواكبة ودعم في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا. فإنها تعبر عن تثمينها الكبير لجهود السلطات العمومية والترابية وعلى رأسهم السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة والهيئات المنتخبة والسلطات الصحية والمصالح اللاممركزة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وكذا جميع الشركاء الاجتماعيين من أجل ضمان إجراء هذا الاستحقاق في أحسن الظروف. كما تنوه وبحرارة بمساهمة كل شركاء المدرسة المغربية وكل مكونات المشهد الإعلامي في مواكبة وإنجاح هذه المحطة. وتهنئ التلميذات والتلاميذ الذين تمكنوا من اجتياز الامتحان الوطني الموحد بنجاح، وتدعو الجميع إلى مواصلة الجهود من أجل إنجاح محطة الدورة الاستدراكية القادمة.

مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري. وجدة، في 20 يونيو 2021