الخميس 14 يناير 2021

في إطار تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وتنزيلا للمشروع رقم 01 « الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه »، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق لقاء جهويا عبر المناظرة المرئية يوم الخميس 14 يناير 2021 بحضور السيد منسق الوحدة المركزية للتعليم الأولي والسيد رئيس المشروع على الصعيد المركزي، والسيد منسق المجال الأول بالأكاديمية والفريق الجهوي للمشروع والسادة المنسقين الإقليمين للمشروع، ومنسقي مراكز موارد التعليم الأولي على مستوى الجهة.

وكان اللقاء مناسبة لتقديم الحصيلة الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال التعليم الأولي على صعيد جهة الشرق، والتي حققت قفزة نوعية في تعميم التعليم الأولي مع تحسين جودته من خلال توفير بنية مادية مجهزة وذات جودة عالية مع التمييز الايجابي للوسط القروي، وكذا توفير تكوين مستمر لكل المربيات والمربين بجميع مديريات جهة الشرق. كما كان اللقاء فرصة لتقديم مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تجويد العمل والرقي بالتعليم الأولي على مستوى الجهة.