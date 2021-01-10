اختيارالسيد محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كشخصية لسنة 2020 بالجهة الشرقية اختيارا في محله VIDEO

فرجي تيعلاتي

اولا اشكر موقع وجدة سيتي على هذه المبادرة القيمة والقيمة المضافة عندما اختارت السيد محمد الديب مدير اكاديمية الجهة الشرقية للتربية والتكوين رجل السنة بامتياز. فعلا اضم صوتي كفاعل نقابي سابق وشريك حالي تعامل مع السي محمد كمسؤول بالاكاديمية قبل توليه مهام تسيير الاكاديمية.لا تفوتني هذه الفرصة لانوه بهذا الرجل الغني عن التعريف بخصاله الحميدة وعمله الجبار واحترامه اسرة التعليم والتعامل مع كل الشركاء بكل صدق والتزام. من هذا المنبر الاعلامي المحترم احيي الاستاذ محمد الديب مدير الاكاديمية والتلميذ السابق باعدادية الرياض بوجدة التي تفتخر وتعتز بهذا المسؤول الذي تخرج من صلب المدرسة العمومية.مرة اخري هنيئا لنا جميعا لما قدمه السي محمد لهذه الجهة الشرقية للتربية والتكوين وتبوءها المرتبة الاولى وطنيا للمرة الثالةاو اارابعة على التوالي.