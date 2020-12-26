مديرية التربية والتكوين بالناظور : انطلاق امتحانات الكفاءة المهنية لأساتذة الأسلاك التعليمية الثلاث

عبدالقادر كتــرة

على غرار المديريات الإقليمية للتربية والتكوين، انطلقت بالناظور، يومه السبت 26 دجنبر 2020، امتحانات الكفاءة المهنية للأساتذة، المخصصة للترقية وولوج الدرجة الأولى، والتي يشارك فيها أساتذة الأسلاك التعليمية الثلاث الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، الذين استوفوا الشروط النظامية المطلوبة.

امتحانات هذه السنة، تجري في ظل الظروف الخاصة التي أملتها جائحة كوفيد19، والتي تحتم التقيد بالشروط التي تضمن السلامة الصحية لكل المتدخلين خلال جميع مراحل الإعداد وأثناء إجرائها، باحترام قدرة الحجرات على الاستيعاب مع تعزيز تدابير التباعد الاجتماعي.

وقد خصصت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالناظور، حسب بلاغ لها صدر بالمناسبة، عدة مؤسسات لتكون مقرات للامتحانات، وهي: الثانويتان التأهيليتان عبد الكريم الخطابي، ومحمد الخامس، والثانويات الإعدادية طارق بن زياد والكندي والمسيرة، إلى جانب المركز الإقليمي للامتحانات. كما عملت المديرية على تعيين المراقبين والملاحظين لضمان توفير الشروط الملائمة للعملية.

ويشارك في الامتحانات 742 مترشحا ومترشحة، منهم 464 في السلك الابتدائي، و160 في السلك الإعدادي و118 وسيختبر الممتحنون في معلومات مهنية وتربوية، وفق المواصفات التي تحددها الوزارة ويتم تحيينها كل سنة.

وقد قامت المديرة الإقليمية بالناظور، رفقة عدد من مساعديها من أطر المديرية، بتفقد أجواء هذه الامتحانات، وزيارة مراكز إجرائها، حيث قدمت لها شروح حول ظروف إجراء الامتحان، وأعربت المديرة عن شكرها لرؤساء المراكز ومساعديهم، وأطر المراقبة والملاحظة، على جهودهم، متمنية التوفيق والنجاح لكل المشاركين.