جمعية تاومات للتضامن والتنمية ببوعرفة تحتفي بالتلاميذ الحاصلين على الباكالوريا دورة يوليوز 2020

بوعررفة 15 غشت 2020

تقرير عن نشاط الاحتفاء بالتلاميذ الحاصلين على الباكالوريا دورة يوليوز 2020

نظمت جمعية تاومات للتضامن والتنمية ببوعرفة يوم السبت 15 غشت 2020 بمقر الجمعية حفلا لفائدة منخرطي الجمعية الناجحين في الباكالوريا دورة يوليوز 2020, وكذلك احتفاء بالمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية لفجيج التي حصلت على المرتبة الاولى وطنيا بخصوص نسبة النجاح التي بلغت 99,08%

وبعد افتتاح الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم , والنشيد الوطني , تناول الكلمة السيد محمود حداد رئيس الجمعية الذي أكد في كلمته الافتتاحية , والترحيبية على أهمية هذا الحفل الذي يندرج في اطار ترسيخ ثقافة الاعتراف , وتشجيع الناجحين , والمتفوقين من التلاميذ , والتلميذات , وزرع دينامية التنافس في صفوفهم , مبرزا الدور الهام لكافة الفاعلين التربويين , وشركاء المنظومة التربوية , والمتدخلين في النتائج المشرفة التي حصل عليها تلاميذ الاقليم , والمرتبة الاولى التي حصلت عليها مديرية اقليم فجيج على الصعيد الوطني رغم الاكراهات التي فرضتها جائحة كورونا هذه السنة.

وبعدها تناول الكلمة السيد سعيد العاطفي المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية لإقليم فجيج الذي شكر جمعية تاومات على هذه الالتفاتة , والمبادرة التربوية الهادفة , ليبسط أمام الحضور مجموعة من الارقام , والمعطيات التي تبين التطور الذي تحققه المديرية سنة بعد سنة , والجهود المبدولة مما مكنها من تصدر نتائج هذه السنة على المستوى الوطني , كما نوه بالانخراط الفعال , والحس التشاركي لكافة المتدخلين في قطاع التربية , والتكوين عبر تراب الاقليم , بما فيه الدور الفعال للسلطات الاقليمية والمحلية , كما وجه كلمة تهنئة وتوجيه للتلاميذ الناجحين , وحثهم على مزيد من الجد , والمثابرة .

وبعدها تدخل السيد مصطفى السعدي مستشار التوجيه بالمديرية , منوها بهذه المبادرة , ومهنئا للناجحين , ليقدم بعد ذلك مجموعة من التوجيهات , والتوضيحات المرتبطة بالتوجيه عموما , مركزا في مداخلته على ضرورة الغاء كل التمثلات السلبية لدى التلاميذ , والاباء حول الجامعة في مقابل المعاهد , والمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود , وقدم في ذلك بعض الارقام والاحصاءات التي تبين ان نسبة كبيرة من التوظيفات يكون اصحابها من خريجي الجامعات .

وخلال هذا الحفل الذي حضره مختلف المتدخلين في القطاع التربوي جرى تكريم السيد المدير الاقليمي على ما تم انجازه في هذه السنة , وتكريم التلاميذ والتلميذات المنخرطين في الجمعية الناجحين في الباكالوريا 2020,

ويبقى هذا الحفل الذي نظمته جمعية تاومات لأول مرة بعد تأسيسها الحديث العهد لبنة أولى لوضع استراتيجية لتكريم وتحفيز المتفوقين مستقبلا , وتتبع مسارهم التعليمي الى مرحلة التخرج , والتوظيف .

ويشار الى ان هذا الحفل تم تنظيمه في ظل احترام تام لشروط السلامة الصحية, والوقاية من عدوى كوفيد 19 , من تعقيم , وقياس للحرارة .

لجنة الاعلام والتواصل