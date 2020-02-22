المديرية الإقليمية وجدة أنجاد: أطر التوجيه التربوي في زيارة لمركز التكوين في مهن السيارات بوجدة

تنفيذا لبرنامج العمل المشترك بين المديرية الإقليمية وجدة أنجاد والمكتب الجهوي للتكوين المهني وإنعاش الشغل بوجدة ، وتفعيلا لمخرجات اللقاء التنسيقي المنعقد بمقر المديرية الإقليمية وجدة أنجاد بتاريخ 7فبراير 2020حول الحملة الإعلامية الخاصة بالتكوين المهني والمسارات المهنية، احتضن فضاء مركز التكوين في مهن السيارات بوجدة صباح يوم الخميس 20فبراير 2020 لقاء تواصليا لفائدة أطر التوجيه التربوي بالمديرية الإقليمية، حضره كل من السيد رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه والسيد رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية، والسيد مدير المركب الاجتماعي للتكوين المهني، والسيد مدير المركز المحتضن للقاء، والسادة أطر التوجيه التابعين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

ويروم هذا اللقاء اطلاع السادة اطر التوجيه التربوي على خدمات المركز الجديد وعلى الشعب والتخصصات التي يفتحها أمام التلميذات و التلاميذ الراغبين في الولوج إليه، مع التنسيق في مختلف العمليات المرتبطة بالمسارات المهنية .

استهل اللقاء التواصلي بكلمة السيد مدير المركب الاجتماعي للتكوين المهني، أعرب من خلالها عن اعتزازه بالعمل المشترك مع المديرية الإقليمية مثمنا المكتسبات المحققة، ليحيل الكلمة للسيد مدير مركز التكوين في مهن السيارات الذي قدم بدوره معطيات وشروحات حول خدمات المركز وشعبه وتخصصاته وشروط ولوجه.

موازاة مع هذا اللقاء التواصلي المنعقد قام السيدات والسادة أطر التوجيه التربوي والسادة رؤساء المصالح الحاضرين في اللقاء بزيارة لمختلف مرافق المركز، حيث قدمت لهم توضيحات من طرف الأطر العاملة بالورشات المهنية.

وفي الختام، تم الاتفاق على عقد لقاء تنسيقي آخر بمركب التكوين في مهن تكنولوجيات الإعلام الحديثة وترحيل الخدمات والالكترونيك خلال السبوع القادم.

مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد

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