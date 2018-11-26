المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني : يوم تكويني في موضوع مداخل ادماج بعد التوجيه المدرسي والمهني ضمن مشروع المؤسسة

احتضن فضاء المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بتاريخ 22 نونبر 2018، يوم تكويني لفائدة عدد من أطر التوجيه التربوي العاملين بالقطاعات المدرسية للتوجيه بالجهة .

وقد تمحور موضوع هذا اليوم التكويني حول: مداخل ادماج بعد التوجيه المدرسي والمهني ضمن مشروع المؤسسة باعتبار هذا الأخير أداة وآلية لتنزيل البرامج والمشاريع التربوية للوزارة، وذلك من خلال استعراض ثلاثة تجارب نموذجية بمؤسسات تعليمية تابعة لمديرية جرادة.

بعدما رحب بالحاضرين وقدم سياق وأهداف اللقاء، انتقل السيد محمد الداودي رئيس المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني الى القاء عرض ركز من خلاله على الشق النظري ، وتناولت مداخلته : تعريف مشروع المؤسسة من خلال الوثائق الرسمية ، كرونولوجيا المشروع منذ سنة 1994 مرورا بجميع التجارب ،والمنهجية المعتمدة الى الآن، الأطر المرجعية والقانونية التي تؤطر مشروع المؤسسة ، وركز على أهدافه في علاقته بالرؤية الاستراتيجية من خلال مواد فصل فيها ، ثم انتقل الى تقديم مراحل مشروع المؤسسة من الاعداد الى البناء، ثم التعديل ،والتتبع . المرحلة الثانية من اللقاء تضمنت تجربة ميدانية بمديرية جرادة من خلال عرض قدمت فيه منهجية ادماج بعد التوجيه ضمن مشروع المؤسسة عبر تحديد:

– الخطوات العملية (حضور مجالس المؤسسة للمناقشة، عرض البرنامج السنوي للتوجيه من أجل الإغناء، التواجد ضمن فريق القيادة بالمؤسسة)؛

– الآليات المساعدة (ورشات ولقاءات مع الأطر التربوية والإدارية لوضع التصورات العامة، بطائق معلومات موجهة للأطر التربوية، استمارات وروائز الميولات موجهة للمتعلمات والمتعلمين، استثمار النتائج المدرسية ومراجعة الملفات المدرسية..)؛

– تفعيل المقاربة التشاركية الكفيلة بضمان التعبئة القصوى لجميع الفاعلين التربويين ، والاداريين ،والمتعلمات والمتعلمين، والشركاء المحليين لضمان انخراطهم؛

– التوصل إلى ادراج أنشطة محددة تتقاطع مع بعد التوجيه ضمن مشروع المؤسسة على غرار التجارب النموذجية بالمديرية:

– نادي المهارات الحياتية بمدرسة موسى بن نصير؛

– نادي التوجيه والارشاد التربوي والنفسي بثانوية عمر بن جلون الإعدادية؛

– نادي التوجيه والاعلام بثانوية الإمام علي التأهيلية.

والجدير بالذكر أن هذا اليوم التكويني يندرج في إطار البرنامج التكويني المسطر من طرف المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني والذي يهدف إلى تقاسم التجارب الناجحة على مستوى القطاعات المدرسية للتوجيه والسعي إلى اثرائها وتوسيعها تدريجيا على المستوى الجهوي.

الشكر والتقدير لجميع المتدخلين لإنجاح التجربة كل من موقعه .

سعيد موتشو : مفتش في التوجيه مديرية جرادة