المديرية الإقليمية وجدة أنجاد تعقد لقاء تنسيقيا حول برنامج التربية المقاولاتية

تنفيذا لاتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 09 يناير2015 بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق وجمعية إنجاز المغرب ،وتنزيلا للتدبير العاشر حول التربية المقاولاتية بالمؤسسات التعليمية، و تفعيلا لبرنامج العمل المشترك بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ومنظمة اليونسيف لسنة 2018-2019في مجال التربية المقاولاتية المنجز مع جمعية إنجاز المغرب والممول من طرف دولة كندا عبر برنامج فرصة ، نظمت المديرية الإقليمية وجدة أنجاد يوم الثلاثاء 06 مارس 2018 لقاء تنسيقيا مع رؤساء المؤسسات التعليمية المشمولة ببرنامج التربية المقاولاتية(ثانوية عمر بن عبد العزيز التأهيلية ، ثانوية المهدي بن بركة التقنية ، ثانوية العربي الحسيني التأهيلية، ثانوية المغرب العربي التأهيلية ) ترأسه السيد ميمون مبطيل المنسق الإقليمي لبرنامج التعاون مع منظمة اليونسيف ، وبحضور السيد فوزي قصير المنسق الجهوي والسيد فهد شباب المنسق الجهوي لبرنامج إنجاز المغرب بجهة الشرق والسيد حميد لالو شسيع بمنظمة اليونسيف، وقد افتتحه بكلمة ترحيبية للحضور معرجا على السياق الذي يندرج فيه اللقاء ،ومذكرا بالأهمية البالغة التي يتيحها مشروع إنجاز في في اطلاع المتعلمات والمتعلمين على التحديات الخاصة بعالم الأعمال والتعرف على وظائف المقاولة ،مع اكتساب تقنيات ومهارات العمل الجماعي وتطوير روح المبادرة والتأقلم مع المشاكل المقاولاتية ، وفي السياق ذاته ذكر السيد المنسق الإقليمي بالمكتسبات والنتائج المحققة في برنامج إنجاز خلال السنوات الماضية ، مثمنا مجهودات السيدات والسادة رؤساء المؤسسات التعليمية المعنية بالبرنامج والأطر التربوية المشرفة على تأطير المتعلمات والمتعلمين ،منوها بكفاءة التلميذات والتلاميذ الذين أبدعوا في انجازاتهم ،كما تضمنت كلمته دعوة السادة رؤساء المؤسسات التعليمية المشمولة ببرنامج إنجاز إلى بذل المزيد من الجهد لتحسيس وتوعية المتعلمات والمتعلمين بأهمية البرنامج وتحفيزهم للمشاركة بغاية تحقيق الغايات والأهداف المتوخاة .

كما أكد السيد فوزي قصير المنسق الجهوي لبرنامج التعاون مع منظمة اليونسيف في كلمته حرص الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق على تتبع ومواكبة المشاريع المنجزة بالمؤسسات التعليمية بمختلف المديريات الإقليمية المعنية ببرنامج إنجاز، وأضاف أنه من الضروري وضع خطة عمل موحدة وجدولة زمنية للقاءات من أجل تسريع وثيرة العمل ضمانا لمشاركة وازنة في الإقصائيات الجهوية والوطنية كما أوضح أن الأكاديمية الجهوية لجهة الشرق ستعمل على تنظيم أيام تكوينية لفائدة المؤطرين والتلاميذ حاملي المشاريع بغاية تطوير معارفهم وتقديم الدعم المناسب قصد مساعدتهم على إنجاز مشاريع في المستوى المطلوب ، وقد عرف اللقاء التنسيقي مداخلات للسيدات والسادة رؤساء المؤسسات التعليمية المعنية ببرنامج إنجاز أكدوا من خلالها ضرورة تحفيز التلميذات والتلاميذ المشاركين والمتفوقين لتشجيعهم على مضاعفة الجهود وتقديم مشاريع متميزة ، معربين عن استعدادهم التام للانخراط في هذه المشاريع التي من شانها أن تساعد المتعلمين على الانفتاح على المجال المقاولاتي ، وتؤهلهم للاندماج المبكر في سوق الشغل .

واختتم اللقاء باقتراح يوم الخميس 14 مارس 2018موعدا لعقد يوم تكويني بالمركب التربوي التعاوني ابن خلدون لفائدة الأساتذة المساعدين في برنامج انجاز المغرب.

مكتب التواصل بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد