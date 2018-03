ثانوية المهدي بن بركة التقنية تنظم يوما بيئيا

احتضنت ثانوية المهدي بن بركة، يوم الجمعة 2 مارس 2018، فعاليات يوم بيئي تحت شعار: » إدماج الشباب في المهن الخضراء والتنمية البيئية » بشراكة وتعاون مع كل من جمعية أباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة وجمعية YES Green Maroc وهي جمعية ذات طابع بيئي وثقافي وتوعوي تهدف أساسا إلى رفع مستوى وعي الأفراد بمسؤولياتهم اتجاه البيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وقد ركزت فعاليات اليوم على نشر الثقافة والمفاهيم البيئية الحديثة وترسيخها في أذهان الطلبة والتلاميذ من خلال إقامة أنشطة بيئية علمية وترفيهية متنوعة توزعت على فترتين:

الفترة الصباحية: تم خلالها تنظيم ورشات وعروض علمية شارك فيها طلبة وطالبات أقسام تحضير شهادة التقني العالي وأساتذتهم وأطر إدارية وأشرف على تأطير هذه الورشات عدد من الطلبة الباحثين بكلية العلوم التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة وأعضاء بجمعية yes green Maroc. وتمحورت مختلف العروض حول مواضيع ذات صلة وثيقة بالمجال البيئي حيث تمت معالجة المفاهيم التالية:

1 النفايات الصلبة والسائلة

2 الماء والبيئة

3 الجيولوجيا وعلاقتها بالبيئة

4 مظاهر التلوث البيئي

5 دور الشجرة في حياة الإنسان

توجت هذه الفترة الصباحية بمسابقة ثقافية تركزت أسئلتها حول ما تم تداوله في الورشات السابقة وهدفت إلى ترسيخ المفاهيم المرتبطة بالمجال.

وقد جاء اختيار الاشتغال خلال هذه الفترة مع طلبة أقسام تحضير شهادة التقني العالي من منطلق كون هذه الفئة مدعوة بعد تخرجها مباشرة للاشتغال في إطار مقاولات مما يستدعي محاولة زرع بذور وعي وثقافة بيئية لدى مستخدمي المقاولات ودعوتهم لإدراك أهمية البيئة وضرورة المحافظة على مقوماتها، وغرس السلوك الإنساني السليم بوصفه العامل الأساسي الذي يحدد أسلوب وطريقة التعامل مع البيئة واستغلال مواردها، والمحافظة على توازنها بشكل محكم ودقيق بعيداَ عن الإسراف والتلف والتلويث.

الفترة المسائية: شهدت تنظيم عدة أنشطة رياضية وفنية وبيئية تحت إشراف تنظيمي وتقني لأطر المؤسسة وأعضاء مكتب جمعية yes green Maroc حيث تم وأنجز ما يلي:

1 إجراء دوري في كرة القدم المصغرة شاركت فيها ست فرق مختلطة بين تلاميذ المؤسسة وطلبة أقسام تحضير شهادة التقني العالي.

2 استضافة الفنان شطايطي يوسف المعروف باشتغاله في مجال « الفن الإيكولوجي écologique Art « حيث يعمل على إبداع تحف فنية من خلال فرز النفايات، واعادة تشكيلها وتحويلها إلى تحف ذات قيمة فنية واقتصادية عالية بدل إلقائها في الطبيعة لتصبح نفايات ملوثة للبيئة. وقد قدم الفنان بالمناسبة عرضا هاما، داخل فضاء المؤسسة، حول التقنيات والأدوات المستعملة والتي بإمكان الجميع الاقتداء بها ، كما قدم تطبيقا عمليا لتدوير النفايات بطريقة فنية حيث قام بأبداع منتوجات تشكيلية غاية في الروعة والبساطة انطلاقا مما يعتبره « منجما من المواد الخامة عالية القيمة » وليس مجرد نفايات بالمعنى السلبي المتداول.

3 قيام تلميذات وتلاميذ السنة أولى شعبة الفنون التطبيقية تحت إشراف أستاذ المادة بإنجاز جداريات فنية بفضاء التربية البدنية مستوحاة من الألعاب الرياضية المختلفة.

4 تدشين شبكة ري المساحة الخضراء للمؤسسة اعتمادا على المياه الجوفية وهي شبكة مولتها جمعية الآباء حيث قامت بإنجاز ثقب مائي وتجهيزه بمضخة ومد الأنابيب لسقي المساحات الخضراء والاقتصاد في استعمال الماء الصالح للشرب. وبهذه المناسبة تم غرس عدد كبير من شتلات الأشجار تحت إشراف باحثة مختصة تمت استضافتها لهذه الغاية.

وتعميما للفائدة وتجسيدا لانفتاح المؤسسة تشرفت الثانوية باستقبال فوج من تلميذات وتلاميذ السنة السادسة ابتدائي والتابعين لأحدى المؤسسات الابتدائية المجاورة (غصن الزيتون) والذين تمت دعوتهم للمشاركة في هذه الأمسية البيئية.

المختار شحلال مدير ثانوية المهدي بن بركة التقنية