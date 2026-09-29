Le Maroc, partenaire hautement stratégique, fiable et incontournable.

Yahya TORBI



Sous la direction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc s’engage pleinement dans le nouvel ordre mondial qui est en train de s’installer, guidé par une élite de visionnaires avertis et infaillibles, dont les dirigeants marocains, tout en prenant en compte l’intelligence artificielle qui avance à grand pas en révolutionnant tous les domaines.

En effet, d’une part, la diplomatie marocaine qui a toujours démontré, par ses actes et ses attitudes, son efficacité, et, d’autre part, la situation géographique qui fait du Maroc un rempart contre l’immigration clandestine, le trafic de drogue et d’êtres humains, dont se servent les gangsters pour alimenter les réseaux de proxénétisme et commanditer et financer les organisations criminelles voire terrotistes en Europe et ailleurs, pousse les grands pays comme les États-Unis, la France, les Emirats-arabes-unis, Israël, entre autres, à établir des liens étroits avec le Maroc; ce qui veut dire que pactiser avec le Royaume chérifien n’est pas un hasard, mais un choix et une décision longuement étudiés.

En outre, le Maroc, qui se veut un pays pacifiste et solidaire et qui fait preuve du discernement et du bon voisinage, ne se contente pas de participer au maintien de l’ordre et de la paix dans le monde, mais il contribue aussi au développement des pays africains et arabes en prenant en charge la formation, au sein de ses universités et grandes écoles et instituts de technologie, d’une partie de leurs étudiants et cadres dans le domaine militaire, de la médecine, de l’ingénierie, de la sécurité,… tout en dotant les populations de produits agricoles, des engrais, des semences, du savoir-faire agricole et scientifique…, dans le cadre de la lutte contre la famine qui menace le continent, et ce, grâce à l’OCP et aux richesses naturelles dont dispose le Maroc.

Mieux encore, pour désenclaver les pays du Sahel, dynamiser les échanges Sud-Sud et permettre à la region de s’ouvrir sur les commerces et les économies internationaux et de se connecter à l’Europe et aux Amériques, une initiative royale à été lancée, autorisant le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso à accéder aux infrastructures routières, ferroviaires et aux axes logistiques mis en place, mais surtout à utiliser les ports de Dakhla Atlantique, de Jorf Lasfar, de Casablanca et Tanger Méd. et ce, grâce aussi à la sécurité maritime renforcée le long de la côte atlantique africaine; tout en attendant, dans le cadre de cette coopération, la réalisation du méga-projet du gazoduc sponsorisé par le Nigeria et le Maroc, lequel projet assurera la sécurité et la souveraineté énergétique de treize pays africains.

Le Maroc, expert en gestion des catastrophes – on se souvient encore de la dextérité avec laquelle il a géré la crise du Covi-19, le tremblement d’Al Haouz et les dernières inondations qui ont frappé les villes du nord-ouest du pays- a toujours été le premier à venir en aide aux pays en détresse, à savoir la Palestine vers laquelle il n’a jamais tardé à acheminer des hôpitaux mobiles, des équipes médicales, des médicaments et des équipements, ainsi que des produits alimentaires de première nécessité, chaque fois que le peuple palestinien en a besoin. Et, non seulement il contribue à la construction de la Palestine, mais il met tous ses efforts en œuvre pour que l’Etat d’Israël et l’Etat de Palestine voient le jour et cohabitent harmonieusement et qu’une paix durable soit instauré au Moyen-Orient. Ce n’est qu’une question de temps.

Par ailleurs, si la junte militaire algérienne avait transigé et répondu positivement à la main tendue par le Maroc, les centaines de vies humaines qui se perdent et les milliers d’hectares de forêts et de champs qui partent en fumée chaque année à cause des incendies devastateurs qui frappent le pays n’auraient jamais été déplorés, vu que les autorités marocaines, dans un esprit de soutien, mobilisent et mettent à la disposition de ses homologues algériennes des canadaires, des pompiers et des équipes de secours chevronnés.

Si nos » politiciens » et leurs partis, obsédés par la folie des grandeurs et qui ne cherchent qu’à s’enrichir au détriment de la masse populaire via le détournement de fonds publics, le conflit d’intérêt, la corruption, l’évasion fiscale, l’abus de pouvoir, … et à s’octroyer plus de privilèges et de prérogatives pour continuer à régner en maîtres sur le reste du peuple marocain et garantir leur impunité, mettaient de côté leur hypocrisie et machiavélisme, étaient à la hauteur et allaient à la même vitesse que l’institition royale, le Maroc serait d’ores et déjà Dubai ou la Suisse de l’Afrique.

Enfin, ce que les détracteurs devraient savoir, c’est que l’Union africaine, européenne et du Maghreb arabe sans le Maroc sont incomplètes, et qu’en fait, il est temps que le Maroc soit un membre permanent du Conseil de Sécurité. Certes, il ne possède pas la bombe nucléaire, mais il a crée et développé un organisme sécuritaire qui compte parmi les meilleurs au monde.

Yahya TORBI