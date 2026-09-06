Ceuta y Melilla: Dos enclaves soberanos entre dos reinos

MESBAH RAMDANE

POR IA

Un reino en la realidad, una monarquía en potencia:

Las tensiones de finales de julio de 2026 no se limitan a la crisis de Ceuta, sino que afectan a toda España: a la monarquía, al gobierno y al pueblo. Todos acusan a:

*Pedro Sánchez de convertirse en embajador de Su Majestad en España; e incluso más, de intentar derrocar la monarquía e instaurar una república, que asumiría en nombre del rey de Marruecos.

Estas acusaciones, obviamente sarcásticas, se basan en su postura equilibrada y conciliadora, su reticencia a acusar a Marruecos de instigar el asalto a las ciudades y su total exoneración de las autoridades marroquíes.

Esto es algo que sus opositores más radicales, que buscan derrocar a su gobierno, no logran comprender.

La monarquía también es acusada de descuidar a los residentes de Ceuta y Melilla, dando un paso adelante y luego otro atrás, sin brindarles ningún apoyo en medio de la crisis, ni siquiera con una breve visita.

Se le recuerda —de manera despectiva— que incluso para decidir visitar la zona, debe obtener permiso del gobierno, dada la delicadeza de la situación de los dos enclaves autónomos, lo que exige un equilibrio diplomático y consultas.

Esto me recuerda la visita del sultán Hassan I a Oujda en septiembre de 1876, que inquietó a las autoridades coloniales francesas, que estaban a punto de entrar en Argelia. Esto requirió un protocolo especial y complejo para la visita de cortesía de altos mandos del ejército al campamento del sultán en Sidi Yahya, un tema que traté en detalle en un artículo anterior.

La complejidad de la visita de la monarquía española a las dos ciudades marroquíes radica en que, a mi juicio, se trata de dos monarquías distintas, no de una sola, como aparentan:

Una monarquía en la práctica:

Representando la soberanía sobre el territorio español original en el Mediterráneo septentrional, desde 1492 d. C., año de la caída de Granada, último bastión islámico, a manos de los Reyes Católicos: Fernando II de Aragón e Isabel II de Castilla.

Para ser precisos, esta monarquía, en su forma moderna unificada, se estableció en 1479 d. C. mediante la unión resultante del matrimonio de ambos monarcas.

(La dinastía Idrisí de Marruecos se fundó en 789 d. C.).

Una monarquía impuesta por la fuerza:

Presentada —como colonia— en las dos ciudades: en 1668 d. C. en Ceuta y en 1497 d. C. en Melilla.

Su influencia se extiende, en la práctica o en teoría, a:

*Las islas Chafarinas, frente a la costa del pueblo de Arkmane.

*Las islas Al Hoceima, tres islas frente a la costa de Al Hoceima

*El peñón de Badis, actualmente conectado por tierra con la región del Rif marroquí.

*La isla de Tora Leila, en el estrecho de Gibraltar, a tan solo 200 metros de la costa marroquí. Por lo tanto, el rey Felipe VI de España es independiente durante sus visitas al territorio español continental; sin embargo, al visitar los dos enclaves ocupados, que se encuentran fuera de la influencia de la Unión Europea, está obligado a coordinarse con su gobierno. Esta monarquía de facto carece de la legitimidad para convertirse en una verdadera monarquía a menos que Marruecos renuncie a sus reivindicaciones sobre sus dos ciudades, islas y peñón; algo que no ha ocurrido ni ocurrirá.

¿Acaso el gobierno español oculta algo? El feroz ataque interno que enfrenta el gobierno español sugiere que su enfoque conciliador hacia el gobierno marroquí, llegando incluso a recurrir a la invención de excusas —como culpar de la migración masiva a la sentencia judicial que prohíbe el retorno de quienes cruzaron por mar a Ceuta, a través de las redes sociales y a otros países que tienen interés en provocar a España por su postura sobre la cuestión palestina o por su conflicto con las potencias europeas involucradas en la guerra ruso-ucraniana— es inaceptable. Todo esto disgusta a la oposición, que exagera las declaraciones del ministro de Justicia marroquí y lo que el ministro de Asuntos Religiosos mencionó en su discurso al monarca marroquí.

Presentan informes y videos de las fuerzas de seguridad marroquíes dando la espalda a quienes cruzan a Ceuta, o incluso incitándolos.

Mezclan toda la información para afirmar una invasión marroquí de ambas ciudades, mientras que, de fondo, muestran la Marcha Verde, que en realidad liberó el Sáhara.

Día de Ceuta:

La celebración del Día de Ceuta se decidió en 1997 mediante una resolución del parlamento local.

Esta fecha se eligió por coincidir con el 2 de septiembre de 1415, día en que el rey Juan I de Portugal nombró a Pedro de Minisse como primer gobernador oficial de la ciudad.

Sin embargo, este año, bajo la influencia de la crisis, este día se vio cargado de un sentimiento de extrema derecha, llegando incluso a que se derribara la bandera marroquí en medio de multitudes que recorrían las calles de algunas ciudades españolas.

Esto ocurre quizás por primera vez; e irónicamente… La relación entre ambos países se encuentra en su punto álgido, dada la clara postura sobre la cuestión del Sáhara.

¿Cómo se llegó a esta situación, considerando los estrechos lazos diplomáticos y económicos?

¿Se trata realmente de una celebración rutinaria del Día de la Ciudad, marcada por tensiones comprensibles justificadas por más de una razón?

¿O hay algo más detrás de todo esto?

Más que una simple migración recurrente, que ya se ha producido antes sin generar una protesta política o pública significativa.

España se acerca a su momento decisivo:

Quizás esto sea lo que subyace a todas las posturas españolas: monarquía, gobierno, oposición y pueblo.

El Reino de Marruecos ha sido objeto de presión diplomática internacional debido a diversos factores, entre los que destaca su posición geográfica estable, segura y activa dentro de sus esferas africana y europea, reforzada por el reconocimiento internacional de su legitimidad histórica en el Sáhara.

Y por un dinamismo civilizatorio y cultural que incorpora pluralismo, tolerancia y apertura.

Además, se ha consolidado con una doctrina militar basada en la inversión en calidad en lugar de cantidad; abierta a los mercados de armas globales; y con el surgimiento de industrias militares propias.

Una doctrina militar arraigada en la historia militar de Marruecos, con todas sus glorias, pero abierta hoy a las diversas experiencias de las potencias militares del mundo.

No es casualidad que un analista estratégico español cuestionara recientemente el posible apoyo que España podría recibir en caso de que estallara una guerra con Marruecos.

Este prestigio brilló por su ausencia durante la crisis de la isla de Perejil, donde España actuó con arrogancia.

Otra muestra de fortaleza:

se manifiesta en el actual silencio de la monarquía respecto a todo lo que ocurre en la península ibérica y sus implicaciones para Marruecos.

Este silencio no se rompió con las declaraciones de los señores Wahbi y Tawfiq; al contrario, lo reforzaron, pues la relación entre ambos reinos es muy profunda y trasciende los ocasionales conflictos entre sus gobiernos.

Dos reinos situados en el flanco europeo-africano; y no permitirán que una situación que amenace su seguridad se prolongue indefinidamente.

¿Qué representan estos dos flancos, con su terreno rocoso? Sus islas revisten gran importancia para los principales intereses españoles, marroquíes, europeos, africanos y mundiales.