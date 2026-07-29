مجلس جهة الشرق يعزز البنية الرياضية بوجدة.. تدشين 11 ملعبًا للقرب لفائدة الشباب بكلفة 15.5 مليون درهم

بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، أشرف والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، محمد عطفاوي، مرفوقا برئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، وبحضور شخصيات مدنية وأمنية وعسكرية، اليوم الاثنين 27 يوليوز 2026، على تدشين وإعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية بمدينة وجدة، الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية والارتقاء بجودة الخدمات الموجهة لفائدة الساكنة.

وفي إطار الاهتمام المتواصل بتطوير البنيات الرياضية وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة البدنية، تم تدشين 11 ملعبًا للقرب باستثمار إجمالي بلغ 15.5 مليون درهم، في خطوة تعكس حرص مجلس جهة الشرق على توفير فضاءات رياضية حديثة تستجيب لانتظارات مختلف الفئات، وخاصة الأطفال والشباب

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وشملت المشاريع المنجزة أربعة ملاعب للقرب بحي السمارة، تضم ملعبين لكرة القدم المصغرة مجهزين بالعشب الاصطناعي، وملعبين لكرة السلة، إلى جانب فضائين للكرة الحديدية وساحة مخصصة لوقوف السيارات، بما يوفر بنية رياضية متكاملة تتيح لساكنة الحي ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية الفردية والجماعية في ظروف ملائمة.

كما تم افتتاح سبعة ملاعب للقرب موزعة على عدد من المؤسسات التعليمية، و التي يستفيد منها التلاميذ وابناء ساكنة الأحياء المجاورة ، وذلك في إطار دعم مجلس جهة الشرق للرياضة المدرسية، وتأهيل الفضاءات التربوية، وتشجيع التلاميذ على تبني أسلوب حياة قائم على النشاط البدني.

وأكد محمد بوعرورو، رئيس مجلس جهة الشرق، أن تدشين هذه المشاريع يأتي في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، ويجسد مواصلة تنزيل مشاريع تنموية تعكس العناية الملكية السامية بالشباب والتنمية المجالية. وأضاف أن إحداث 11 ملعبا للقرب بمدينة وجدة يمثل استثمارا حقيقيا في الشباب، من خلال توفير فضاءات رياضية عصرية تساهم في صقل المواهب وترسيخ قيم المواطنة والاندماج الاجتماعي. كما أعلن أن الأيام المقبلة ستشهد إعطاء انطلاقة أشغال 15 ملعبا جديدًا للقرب بمدينة وجدة، إلى جانب إنجاز ملاعب للقرب ومسابح بمختلف أقاليم جهة الشرق، باستثمار إجمالي يناهز 160 مليون درهم، مؤكدا أن مجلس جهة الشرق سيواصل، بشراكة مع مختلف المتدخلين، تنفيذ مشاريع تنموية تعزز العدالة المجالية وترتقي بجودة حياة المواطنين.

وتجسد هذه المشاريع التزام مجلس جهة الشرق بمواصلة تعزيز البنيات السوسيو رياضية بمختلف أقاليم الجهة، والاستثمار في الشباب والرأسمال البشري بما يرسخ العدالة المجالية ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.