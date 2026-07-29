عبدالقادر كتـــرة



« شكراً لجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير — إنه لشرف عظيم جداً! أتطلع إلى السفر على طول هذا الطريق السريع العظيم يوماً ما، وآمل أن يكون ذلك قريباً!

الرئيس دونالد ج. ترامب »

إطلاق اسم الرئيس الأمريكي على الطريق السريع « تيزنيت-الداخلة » يوثق التحول اللارجعي في الموقف الأمريكي، ويحول أكبر ورش للبنية التحتية في إفريقيا إلى رسالة دبلوماسية مفتوحة.

نادرًا ما تتجاوز مشاريع البنية التحتية وظيفتها الهندسية لتصبح وثائق دبلوماسية ترسم ملامح التحالفات الاستراتيجية. غير أن التفاتة إطلاق اسم الرئيس الأمريكي « دونالد ترامب » على الطريق السريع الضخم الرابط بين تيزنيت والداخلة، تمثل استثناءً جيوسياسياً بامتياز.

هذا الشريان الممتد لأكثر من ألف كيلومتر لم يعد مجرد طريق يربط شمال المملكة المغربية بجنوبها، بل بات أداة سيادية تُعيد هندسة التوازنات الإقليمية، وتكسر العزلة الجغرافية لفتح ممر لوجستي وأمني يربط الواجهة الأطلسية بالعمق الإفريقي.

إشادة أمريكية وتثبيت للمكاسب

تفاعلاً مع هذا الحدث، وجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسالة شكر عميقة إلى جلالة الملك محمد السادس عبر حسابه الرسمي على منصة « تروث سوشيال ».

وكتب ترامب في منشوره: « شكراً لجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير — إنه لشرف عظيم جداً! أتطلع إلى السفر على طول هذا الطريق السريع العظيم يوماً ما، وآمل أن يكون ذلك قريباً »، مرفقاً منشوره بمقطع يبرز إطلاق اسمه على المحور الطرقي.

وتعكس هذه الصياغة الدافئة والمباشرة (« شرف عظيم »، « يحظى باحترام كبير ») تجاوز العلاقات المغربية – الأمريكية لمنطق المصالح الظرفية نحو شراكة شخصية واستراتيجية متجذرة.

كما يمثل هذا التصريح تأكيداً سياسياً مبطناً بأن مهندس الإعلان الرئاسي الأمريكي لعام 2020، القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، لا يزال فخوراً بقراره ويتابع باهتمام ثمار هذا الاعتراف المتمثلة في التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية.

« الطريق السريع العظيم ».. شريان اقتصادي بأبعاد قارية

لم يكن وصف ترامب للمشروع بـ « الطريق السريع العظيم » مجاملة عابرة؛ فمشروع الطريق المزدوج « تيزنيت – الداخلة »، الذي يمتد على مسافة 1055 كيلومتراً بتكلفة تقارب مليار دولار، يُعد واحداً من أضخم الأوراش الهندسية في القارة الإفريقية.

يندرج المشروع ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2015.

ومن الناحية الاستراتيجية، يمثل هذا الطريق ترجمة ميدانية صريحة لـ « المبادرة الأطلسية » التي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي.

إنه الممر البري الآمن الذي سيتدفق عبره التبادل التجاري بين أوروبا، المغرب، وغرب إفريقيا (مروراً بموريتانيا والسنغال)، مما يجعله بنية تحتية سيادية قادرة على تغيير وجه التجارة الإقليمية.

تداعيات جيوسياسية وعزلة للأطروحات الانفصالية

يحمل تخليد اسم ترامب على هذا المحور الطرقي الاستراتيجي رسائل سياسية قاطعة تتجاوز حدود البلدين:

– واقعية السيادة الميدانية: إطلاق اسم شخصية عالمية بوزن ترامب على بنية تحتية في قلب الصحراء المغربية ينسف تماماً أي ادعاءات انفصالية، ويؤكد للعالم أن المغرب يبني ويستثمر ويطور أراضيه كواقع لارجعي لا يقبل النقاش.

– توافق المصالح مع واشنطن: ترى الولايات المتحدة في المشاريع التنموية المغربية، سواء في البنية التحتية أو الطاقات المتجددة، استجابة مباشرة للمخاوف الأمنية الغربية المتعلقة بالتمدد الروسي والصيني في منطقة الساحل. خلق بدائل اقتصادية وممرات لوجستية مستقرة هو السبيل الأمثل لمحاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية، وهو ما يجسده هذا الطريق.

– عزلة الخصوم: الدعم الأمريكي العلني للاستثمارات في الأقاليم الجنوبية يزيد من عزلة جبهة البوليساريو والدول الحاضنة لها، ويوجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن حل النزاع المفتعل لا يمكن أن يخرج عن إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

– تثبيت للإرث وحزام أمني للساحل:

​في قراءة للأبعاد الاستراتيجية لهذا الحدث، يرى مراقبون أن الخطوة تتجاوز المجاملات الدبلوماسية لتؤسس لواقع جيوسياسي جديد. وفي هذا السياق، يوضح خبير في العلاقات الدولية الاستراتيجية بـواشنطن أن « تسمية أضخم مشروع لوجستي في القارة باسم ترامب تمثل تثبيتاً ميدانياً لقرار 2020، وتجعل الإرث السياسي للإدارة الأمريكية مرتبطاً بواقع جغرافي واقتصادي صلب، مما يرفع من التكلفة السياسية لأي محاولة للتشويش على الموقف الأمريكي الداعم لمغربية الصحراء ».

​من جهة أخرى، تقرأ مراكز الدراسات الأمنية المشروع من زاوية ديناميات الحدود وإدارة الأزمات في منطقة الساحل والصحراء.

ويشير محلل متخصص في الشؤون الجيوسياسية لشمال إفريقيا إلى أن « صناع القرار في الولايات المتحدة يدركون اليوم أن طريق تيزنيت-الداخلة هو الحزام الأمني اللوجستي الأهم لاحتواء حالة اللااستقرار الإقليمي. الاحتفاء الأمريكي بهذا الممر يؤكد أن واشنطن تراه شرياناً حيوياً لنجاح المبادرة الأطلسية، وصدّاً جيو-أمنياً يطوق طموحات الميليشيات الانفصالية والفاعلين المسلحين الذين يقتاتون على العزلة الجغرافية وهشاشة البنية التحتية ».

​خلاصة القول، يمثل « طريق الرئيس دونالد ج. ترامب » نقطة التحول القصوى التي تلتقي فيها هندسة الجغرافيا ببراغماتية السياسة. لم يعد هذا الشريان مجرد مسار أسفلتي يخترق التضاريس المفتوحة، بل تحول إلى نصب جيوسياسي يوثق حسم ملف الصحراء المغربية بشكل لارجعي.

وبتقاطعه مع الرؤية الأطلسية، يقدم المغرب هذا المحور للولايات المتحدة والمجتمع الدولي كجدار لوجستي وتنموي منيع في وجه حالة اللايقين الأمني التي تضرب منطقة الساحل. ومع إعلان ترامب تطلعه للسفر عبر هذا الطريق، تتبلور رسالة ختامية واضحة: التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن قد تجاوز مرحلة تبادل المواقف الدبلوماسية، لينتقل رسمياً إلى مرحلة إعادة رسم الخرائط الاقتصادية والأمنية للقارة الإفريقية.