تكريم بعض موظفي قنصلية المملكة المغربية بروتردام

بقلم لحسن بنمريت روتردام

يلعب المجتمع المدني دورا مهما وفعالا في الوسط الاجتماعي عندما تكون الثقة متبادلة بين أفراد الجالية والقنصليات العامة للمملكة المغربية. ويزداد هذا التقدير والاحترام لما تقدم الخدمات القنصلية على الوجه الأكمل, ويشعرالمواطن بأن بامكانه الحصول على الوثائق المطلوبة بسهولة ودون انتظار أوعناء . في هذا الاطار جرت قبل أيام حفلة توديع شملت السيد عبد العالي الادريسي القنصل العام للمملكة بروتردام بعد الانتهاء من فترته الممتدة الى 4 سنوات . كما كرم بعض الموظفين الذين بلغو سن التقاعد وهم على التوالي السيدين المصطفى سغروشني و بوستة محمد يحي والسيدتين فاطمة عبو و خديجة فخوري.هؤلاء جميعا كرمو من طرف ستة جمعيات مغربية نشيطة تعمل لصالح أفراد الجالية المغربية وتقوم بأنشطة في مختلف الميادين مثل الرياضة والتاطيروعقد ندوات الى جانب تدريس اللغة والثقافة المغربيتين لصالح أبناء الجالية المغربية يومي السبت والأحد .الجمعيات المنظمة متواجدة في عدة مدن هولندية وهي على التوالي مؤسسة الأب والابن بفاينورد روتردام و مؤسسة الابتكارللعمل الاجتماعي بنفس المدينة ونقابة المسنين المغاربة بهولندا اضافة الى مؤسسة ندمار بشخون هوفن ومؤسسة مرحبا فيلكوم بمدينة نورد فايك ومؤسسة المسار بمدينة لاهاي . بعد النشيد الوطني و تلاوة آيات من الذكر الحكيم, تناول رئيس الجلسة السيد محمد السعيدي الكلمة معلنا عن انطلاق الحفل وسرد برنامج اللقاء والاعلان عن أسماء المكرمين يتقدمهم السيد عبد العالي الادريسي القنصل العام الذي أكمل فترته على الوجه الأكمل وترك بصماته داخل أوساط الجالية المغربية بروتردام ونواحيها ويحسب له أنه بفضل حنكته وتجربته وتفاهمه الكبير مع الموظفين ,أن سهل الولوج الى المصالح المختلفة والحصول على الوثائق المرجوة في وقت وجيز رغم الازدحام الكبيرالذي يبلغ ذروته قبل العطلة الصيفية. اضافة الى هذا فلقد تعامل سيادته مع الجيل الثالث بحنكة وثبات , بحيث كان ينظم حفلا سنويا للأطفال وأولياء أمرهم , يتم استقبال المتوفقين منهم في حفظ القرآن والثقافة العامة باللغة العربية حسب مستواهم طبعا . وتوزع عليهم جوائز تذكارية لتحفيزهم على الدراسة وبذل الجهود للحصول على مراتب عليا سواء في التعليم الهولندي الذي يمكنهم من الحصول على مناصب مشرفة أوالتعليم العربي الذي يساعدهم على تقوية هويتهم وتمتين ارتباطهم

بالوطن الام . بعد ذلك تم النداء على السيدتين فاطمة عبو وخديجة فخوري لتسلم بعض الجوائز وباقات الورود بعدما تم ذكر خصالهما الحميدة وتفانيهما في العمل ومساعدة الجالية المغربية لسنوات عديدة .تقديم السيدتين المذكورتين والتطرق الى سيرتهما الذاتية تم من طرف السيد محمد بلقاسم رئيس مؤسسة الاب والابن بفاينورد والسيد عبدالحميد اليعقوبي رئيس مؤسسة مرحبا فيلكوم . بعدها جاء دور السيد المصطفى سغروشني الذي تميز طيلة عمله بشعبية كبيرة وسط الجالية بحيث كان خدوما ونزيها ومساعدا لافراد الجالية حتى خارج أوقات العمل لمدة فاقت 30 سنة وبصفة تطوعية هذا ما جاء على لسان السيد محمد ازناي رئيس مؤسسة المسار بلاهاي .بعد ذالك جاء دورالسيد محمد بوستة يحي الذي اشتغل لمدة 46 سنة تميزت بالخدمات الجليلة لصالح أفراد الجالية وتفاني في العمل. واشتغل طيلة السنوات التي قضاها في القنصلية العامىة بروترام والتي بلغت 45 سنة ليكون عميظ الموظفين لاشتغاله مع أزيد من 12 قنصلآ عاما ومجموعة من السفراء كما جاء على لسان السيدة مليكة لمريض رئيسة مؤسسة ندمار بمدينة شخون هوفن .أخيرا اختتم اللقاء بالدعاء لصاحب الجلالة نصره الله بالشفاء ودوام الصحة وتقديم الشكر للجمعيات المنظمة وللسيد القنصل العام السيد الادريسي والتمني له بالتوفيق والنجاح في مهامه و مساره المهني . وبعد تسليم الهدايا والورود على المكرمين أخذت صور تذكارية للمكرمين مع الجمعيات والحاضرين . اللقاء اختتم أيضا بتكريم السيد فوزي أشبارالمحافظ القانوني ببلدية روتردام بعد الانتهاء من مهامه والذي تحدث عنه السيد محمد اليوسفي رئيس مؤسسة الابتكار للعمل الاجتماعي بروتردام وذكر باعماله المتميزة تجاه المواطنين الروترداميين بصفة عامة والمغاربة بصفة خاصة. الحضوركان وازنا بحيث الى جانب الجمعيات والفعاليات,حضر السيد الوزيرالمستشار لدى سفارة المملكة المغربية بلاهاي السيد محمد الزرقطوني نيابة عن سفير صاحب الجلالة السيد محمد بصري والمحامي المعروف السيد رشيد مغني وشخصيات أخرى .