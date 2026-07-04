المغرب اول بلد ضمن التأهل الى مرحلة ربع نهاية كأس العالم

عندما يضمن المنتخب المغربي التأهل الى مرحلة ربع نهاية كاس العالم الحالي

،وفي انتظار نتيجة مقابلة الارجنتين /ومصر وهل سيحقق هذا الاخير نفس انجاز المنتخب المغربي ويصل الى نفس المرحلة ،اذا في انتظار ذلك ،نتساءل اين المنتخبات الاخرى المشاركة في هذه الدورة ،والتي ظلت تتحفنا بقدراتها على الوصول في هذه الكأس العالمية ،الى مراحل متقدمة، بل حدثنا معتوه منهم عن قدرة منتخب بلاده على الفوز بالكأس العالمية ،تنبأ بالخصم الذي سيلعب ضدهم وحدد الحصة والمسجلين ايضا من منتخب بلاده ،وللمفارقة احتل هذا المنتخب المركز الثالث في مجموعته ومر بالاستدراك ،لكنه خرج من اول مقابلة عن الدو ر الثاني ،كما خرج معه 6اخرون يمثلون القارة

الافريقية ،وبالتالي نسألهم مرة اخرى هل نتائج منتخبنا الوطني هي ثمرة التحكيم والكولسة ؟

وهل خروجكم نتاج لنفس الممارسات ايضا ؟

الحمد لله ان التظاهرات الكبرى التي تنطم خارج القارة تبين لنا الغث من السمين

وتفضح اهل المستنقعات

الذي لايعرفون العواء الا في هذه القارة اما خارحها فصم بكم عمي فهم لايرجعون

ديما مغرب

منقول / حسن فاتح