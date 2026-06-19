اشرف حكيمي اشرف منكم ,,, واقوى من اشاعاتكم…وسيبقى المغرب غصة في حلقكم

في الأيام الأخيرة، عاد البعض إلى تداول قضية قديمة تخص أشرف حكيمي، رغم أن هذه القضية معروفة للرأي العام منذ سنة 2023 وليست أمراً جديداً كما يحاول البعض الإيحاء.



من الضروري التذكير بحقيقة أساسية: أشرف حكيمي لم تتم إدانته من طرف أي محكمة، وما زال يتمتع بقرينة البراءة التي يكفلها القانون لكل إنسان حتى يثبت العكس بحكم قضائي نهائي.

ما يثير تساؤلات الكثير من الجماهير المغربية هو توقيت إعادة تسليط الضوء على هذه القضية بالتزامن مع مشاركة حكيمي وتمثيله للمغرب في المحافل الدولية. قد تختلف الآراء حول الأسباب، لكن المؤكد أن الملف ليس جديداً وأن مساره القضائي مستمر منذ سنوات.

في المقابل، يواصل أشرف حكيمي تشريف المغرب بأدائه وأخلاقه واحترافيته داخل الملاعب، بينما ينشغل آخرون بإطلاق الأحكام المسبقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

العدالة لا تُبنى على الإشاعات ولا على الحملات الإلكترونية، بل على الأدلة والوقائع. ومن يؤمن بدولة القانون عليه أن يحترم مبدأ قرينة البراءة وألا يحكم على الأشخاص قبل صدور حكم قضائي.

اعداء المغرب والأبواق المأجورة و محاكم مواقع التواصل الاجتماعي لا تملك سلطة إصدار الأحكام ولا تحديد الحقيقة

ونستمر …

Depuis plusieurs jours, certains tentent de salir l’image d’Achraf Hakimi en ressortant une affaire judiciaire dont tout le monde connaît pourtant l’existence depuis 2023.

Un rappel s’impose : Achraf Hakimi n’a jamais été condamné. Il bénéficie, comme tout citoyen, de la présomption d’innocence. La justice suit son cours et seul un tribunal est habilité à rendre un verdict.

Ce qui interroge beaucoup de supporters marocains, c’est le timing de cette médiatisation. Pourquoi remettre cette affaire au centre de l’actualité précisément lorsque Hakimi représente son pays sur la scène mondiale ? Chacun se fera son opinion, mais une chose est certaine : les faits évoquésl ne datent pas d’hier.

Pendant que certains alimentent les polémiques, Achraf Hakimi continue de porter haut les couleurs du Maroc, avec professionnalisme, talent et fierté.

Les jugements sur les réseaux sociaux ne remplaceront jamais la justice. Ceux qui ont déjà condamné un homme avant même un procès devraient se souvenir qu’un État de droit repose sur les preuves, pas sur les rumeurs, les tendances ou les campagnes de dénigrement.

Dima Maghrib