Ayoub Bouaddi un jeune talent qui a choisi sa patrie avant les projecteurs

SALIMA FARAJI



À l’issue de la grande rencontre ayant opposé le Maroc au Brésil, le jeune joueur Ayoub Bouaddi a attiré l’attention non seulement par sa prestation sur le terrain, mais également par la maturité et la profondeur de ses déclarations après le match.

Le joueur a exprimé sa grande satisfaction quant à l’atmosphère qui règne au sein de la sélection nationale, affirmant qu’il se sent parfaitement à l’aise et pleinement intégré parmi ses coéquipiers. Il a souligné que l’esprit de famille, la solidarité et la convivialité constituent aujourd’hui l’une des principales forces du groupe.

Ayoub Bouaddi a également salué l’excellente ambiance qui a entouré cette rencontre, qualifiée de véritable fête du football, rendue possible grâce à l’implication de l’ensemble des composantes du football marocain.

Dans des propos révélateurs de son sens de la discipline et du collectif, il a rappelé que l’entraîneur c’est , celui qui conçoit la vision et la stratégie, tandis que les joueurs sont des « soldats » prêts à se donner sans compter pour défendre les couleurs nationales et mettre leur talent au service du groupe.

Mais ce qui a particulièrement touché les supporters marocains est la fierté avec laquelle il a évoqué son choix de représenter le Maroc. Malgré les différentes options qui s’offraient à lui, il a choisi le Royaume par conviction, par attachement et par amour de ses racines. Il a affirmé avec émotion être fier de porter le maillot national et de défendre les couleurs de son pays sur la scène internationale.

Ayoub Bouaddi incarne ainsi cette nouvelle génération de footballeurs marocains qui allient talent, humilité, professionnalisme et profond sentiment d’appartenance. Plus qu’un simple joueur prometteur, il représente l’avenir du football marocain et l’un de ses plus grands espoirs pour les années à venir.

Car une nation ne s’enorgueillit pas seulement de ceux qui marquent des buts, mais aussi de ceux qui choisissent de porter son drapeau avec honneur, conviction et fidélité. En choisissant le Maroc, Ayoub Bouaddi a gagné bien plus qu’une sélection : il a gagné l’estime, le respect et l’affection de tout un peuple