Les Béni-Snassen passent du projet au chantier Journée de Communication : Six conventions, un mouflon relâché, un cap clair sur l’Oriental vert

Mohammed Drihem

Lundi 1er juin 2026, la ville de Berkane et toute sa province ont donné le ton. Sous la présidence effective de M. Mhamed Atfaoui, Wali de la Région de l’Oriental et Gouverneur de la Préfecture d’Oujda-Angad, et en présence de M. Hamid Chnouri, Gouverneur de la Province de Berkane, ainsi que de M. Abderrahim Houmy, Directeur Général de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, la Province de Berkane a accueilli une Journée de Communication autour du Parc Naturel des Béni-Snassen, placée sous le thème « Espace de Biodiversité et de Développement Durable ». Plusieurs personnalités civiles et militaires, élus, acteurs associatifs et partenaires techniques étaient également au rendez-vous.

Une journée charnière qui restera comme la date officielle de basculement du Parc Naturel des Béni-Snassen du statut de projet à celui de chantier. Entre le siège de la province, Taforalt et Metchich, les discours ont laissé place aux signatures, et les signatures aux gestes concrets.

De bons augures pour l’avenir de ce poumon vert de l’Oriental.

En effet ; la Matinée de ce Lundi mémorable pour les Béni Snassen a été marquée par la tenue de la session plénière, ouverte au siège de la Province, qui a d’abord posé le cadre stratégique avec les présentations respectives de la Stratégie Nationale des Aires Protégées, du Plan d’Aménagement et de Valorisation écotouristique du PNBS et du projet d’aménagement de la Plage Écologique de l’Embouchure de Moulouya, considéré comme site Ramsar d’importance internationale.

L’acte fort de la matinée a été caractérisé pat 6 six conventions de partenariat signées d’un seul trait comme signal politique fort de co-responsabilité entre l’État, les élus, la société civile et les populations locales : Il s’agit d’un Mémorandum tripartite DG Eaux et Forêts, Gouverneur de Berkane et président du CRT Oriental dont l’Objectif est de former les guides locaux, baliser les sentiers, structurer une offre touristique « Béni-Snassen » authentique, lente et rentable pour les douars.

La seconde concernant les Forêts urbaines et périurbaines signée par le DG de l’ANEF, le Gouverneur pour reverdir Berkane et les communes de la province. Un rempart contre les îlots de chaleur et un cadre de vie amélioré.

La troisièeme convention signée par la DRANEF, le Conseil Provincial et la SDR « Khadamat Sharq » concerne l’Aménagement de pistes et d’aires d’accueil respectueuses de l’environnement, sans artificialiser la montagne.

La Plage écologique Moulouya n’est pas restée en laisse puios qu’elle a fait objet d’une quatrième convention signée par la DRANEF, le Conseil Provincial, l’INDH, la DPETLE, l’Association Homme et Environnement et l’Association Ikalaa. Un Pari ambitieux visant à transformer l’embouchure de la Moulouya en site d’observation des oiseaux migrateurs de renommée internationale, au lieu d’un dépotoir.

Aussi, l’Organisme de Développement Forestier (ODF) Taforalt a fait objet d’une convention de partenariat signée par la DRANEF, l’Organisme de Développement Forestier afin de soutenir les coopératives locales pour une gestion de proximité de la forêt.

Par la même occasion ; un Soutien aux gardiens du terrain a été observé avec la Remise de chèques aux associations de mise en défens Essalam, Zaara, Ouled Boukhriss, Nahda. Ces sentinelles invisibles luttent quotidiennement contre la coupe illégale et le surpâturage.

Le message était clair : on ne parle plus « pour » les habitants, mais « avec » eux. Les ODF et associations deviennent des partenaires à part entière.

Pour passer de l’encre au terrain et du symbole à l’action, le cap a été mis sur Taforalt où ; Sous les caroubiers centenaires ; l’ANEF et la Fondation Aoudad ont signé la convention de cogestion de l’infokiosque de Taforalt. Ce petit bâtiment qui devient la porte d’entrée officielle du parc avec son écomusée, ses maquettes, explications sur le mouflon à manchettes, espèce emblématique réintroduite avec succès.

Les visiteurs ont pu observer les animaux, preuve vivante que la conservation fonctionne quand on s’en donne les moyens et ce ; avant de se diriger vers Metchich pour le moment le plus symbolique qu’est le lâcher de faune sauvage (12 Cerf de Berberie dont 05 Males et 07 femelles). Après réhabilitation et soins, des animaux retrouvent la liberté dans leur habitat naturel. « L’écotourisme n’est pas un slogan. C’est le levier qui finance les soins, les clôtures, les gardes forestiers », a-t-on martelé.

Dans dsa déclaration à la Presse, M. Abderrahim Houmy, DG de l’ANEF, a inscrit cette journée dans la mise en œuvre de la Stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il a rappelé qu’en 2025, l’ANEF a actualisé le réseau national des aires protégées : de 154 SIBE couvrant 2,5 millions d’hectares, on passe désormais à 197 SIBE, 10 parcs nationaux, 8 aires protégées classées et 38 sites Ramsar, soit près de 7,6 millions d’hectares a-t-il précisé. Au niveau de l’Oriental selon Houmy Abderrahim, la déclinaison territoriale a permis la création de 3 nouveaux parcs naturels : Béni Snassen, Chekhar et Jbel Grouz, portant le réseau régional à 25 aires protégées sur 735.000 hectares. « Nous avons aussi signé des conventions sur les forêts urbaines et périurbaines, et une convention importante sur le site Ramsar de l’embouchure de la Moulouya. À travers cet aménagement, nous concilions création de valeur, création d’emplois pour les jeunes, et préservation des ressources. C’est un projet important pour la région, pour le Maroc, et pour la communauté internationale », a-t-il souligné.

Pour sa part ; M. Hamid Chnouri, Gouverneur de Berkane, a qualifié le Parc naturel de Béni Snassen de « projet stratégique prometteur » qui contribue à protéger le patrimoine naturel tout en soutenant le développement local via le tourisme écologique, la valorisation des produits du terroir et l’encouragement des initiatives économiques liées au domaine naturel. Il a insisté en précisant que « Le succès de ce projet dépend de l’engagement de tous : institutions publiques, collectivités, secteur privé et société civile, dans une vision participative qui fait de la préservation de l’environnement un pilier du développement durable ».