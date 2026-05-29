Yahya TORBI



Tout d’abord, parce que le Maroc est notre seule, unique et ultime patrie, puisque nous n’en avons pas une autre qui soit aussi clémente et aussi accueillante que celle-là.

Et c’est aussi parce que le Maroc, ce pays millénaire, qui a toujours été dirigé et gouverné par de grandes dynasties glorieuses, contrairement aux entités qui ont été créées soit par le colonialisme europeen soit par des organisations terroristes, constitue un héritage ancestral commun, cher et précieux, autour duquel se rassemblent et s’unissent les Marocains d’ici et d’ailleurs. C’est pourquoi où que nous soyons et où que nous allions, morts ou vifs, le retour au bercail est incontournable; conformément à l’adage qui dit: » quand on ne sait pas où l’on va, qu’on se souvienne d’où l’on vient. »

Le monde enier sait que le Maroc n’est pas seulement l’un des plus beaux pays, de part son climat ensoleillé à longueur d’année, ses sites historiques et ses villes impériales, ses stations balnéaires et ses 3500km de belles plages qui longent la Méditerranée au nord et l’Atlantique à l’ouest et son vaste Sahara qui s’étend à perte de vue, son art culinaire qui marie harmonieusement la cuisine traditionnelle et moderne, gastronomie classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, mais il compte également parmi les plus sûrs, les plus sécurisés et les plus stables et surtout les plus tolérants et cosmopolites, et c’est là où réside la raison pour laquelle il demeure la destination de prédilection des millions de touristes qui cherchent la tranquillité spirituelle et la joie de vivre, ainsi que des cinéastes de renommée mondiale, pour la réalisation de grandes œuvres cinématographiques qui font le tour du monde dans les salles de projection. En outre, cette atmosphère de stabilité et de confiance qui règne partout dans le pays, ainsi que sa localisation géographique et la qualification professionnelle dont disposent ses jeunes attisent l’envie des grands investisseurs et hommes d’affaires, qui veulent voir leurs business prospérer davantage, d’y venir installer leurs firmes industrielles, vue que le Maroc émerge comme une puissance économique concurrente dans la région, et que dans quatre ans, il sera la Mecque de tous les profetionnels et amateurs du football et les entreprises qui soutiennent financièrement la Coupe du Monde, d’où l’impact positif sur le niveau de vie des Marocains, lequel s’améliore jour après jour.

Or, on constate que le Maroc est souvent victime d’un matraquage médiatique de la part de ses adversaires à cause des succès qu’il réalise, et qu’il accumule, sur tous les plans, et au moment où Retailleau, Lepen, Ciotti, Maréchal ou encore Knafo et leurs partis défendent la France corps et âme et souhaitent que leur pays soit le meilleur de tous les temps, quelques-uns de nos leaders politiques, de gauche comme de droite, et dont la fortune soulève des soupçons, ne prennent même pas la peine de répondre aux détracteurs, encore moins de les pulvériser, sur les plateaux de télé ou sur les réseaux sociaux ou au cours de leurs meeting, et tout ce à quoi ils aspirent et ce dont ils rêvent, c’est d’arriver au pouvoir coûte que coûte, pour se remplir davantage les poches et détenir des institutions en vue de les instrumentaliser et de les utiliser à des fins personnelles. Pire encore, au lieu de faire preuve de nationalisme et de patriotisme, ils se sont avérés des traîtres à la nations, car ils préfèrent Gaza à Taza et à Casa et la Palestine et L’Iran au Maroc, alors que le comble de l’ironie réside dans le fait que des youtubeurs et des tiktokeurs se sont avérés plus nationalistes et plus patriotes que ces politiciens.

Neanmoins, malgré les manigances et les complots contre l’Etat marocain et bien que les responsables se soient trompés lorsqu’ils ont permis à des analphabètes, à des ignares, aux politicards, à des délinquants récidivistes et à des psychopathes sociaux de gérer les affaires et les politiques publiques, le Maroc avance et évolue dans la bonne direction, de façon rapide et infaillible, mais surtout vertigineuse, et ce, grâce à la sagesse et à l’envergure d’un Roi.

En fait, c’est comme si on assistait au miracle marocain à l’instar du miracle japonais ou du miracle allemand, au point que de nombreux pays affichent leur volonté de conclure des partenariats avec nous; pourvu que la justice fasse en sorte que ces créatures insupportables ainsi que ceux qui poussent la patrie à dévorer ses enfants soient sanctionnés et bannis de la vie publique et politique jusqu’à ce qu’ils disparaissent à jamais; vu qu’ils n’ont pas de place parmi nous, dans le Maroc d’aujourd’hui.

Voilà pourquoi il faut toujours dire » vive le Maroc! » et » Fier d’être Marocain! »

Yahya TORBI