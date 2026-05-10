رسالة مفتوحة 12الي والي جهة الشرق :ما هو السر في هدم معرض وجدة وعدم اعادة بناءه.وتبديد المال العام؟VIDEO

رسالة مفتوحة 12الي والي جهة الشرق :ما هو السر في هدم معرض وجدة وعدم اعادة بناءه.وتبديد المال العام؟
رسالة مفتوحة رقم 12 الى السيد امحمد عطفاوي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد حول هدم معرض مدينة وجدة ، حيث كانت مدينة الألفية ـ يا حسرتاه ـ تعتبر من اولى المدن المغربية التي تتوفر على معرض مبني في ساحة 3 مارس ، والذي تم هدمه وبناء عمارات مكانه …ولم يفكر محتلف المسؤولين في اعادة بناء معرض دولي بالمدينة على غرار المعرض الدولي بمكناس او الدار البيضاء او غيرها من المدن ….ولماذ يتم هدر المال العام في كراء les chapitauxباثمنة خيالية خمسة او ستة مرات في السنة لتنظيم معارض لا تسمن ولا تغني من جوع . ؟ وهل هناك ايادي خفية تعرقل اي محاولة او فكرة تسعى الى بناء معرض دولي بوجدة ؟
حبذا لو طالب السيد الوالي بإيفاد لجن تفتيش مركزية للتحقيق من جهة، حول الأموال العمومية المخصصة لتنمية المنطقة، كيف صرفت و مقابل ماذا صرفت، و من جهة أخرى حول تفويت أراضي الدولة و الأراضي الجماعيه، كيف تم تفويتها و لمن فوتت و بأي ثمن فوتت و لأجل من فوتت، خلال ال30 سنة الماضية، بمدينة وجدة و بالجهة الشرقية ككل؛ لأن ساكنة الجهة تقول بأن هناك اختلالات و اختلاسات و تجاوزات و ممارسات و تصرفات خارجة عن القانون يجب الوقوف عندها و معالجتها و تصحيحها، من أجل ازدهار المنطقة و طمئنة ساكنتها.