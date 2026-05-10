رسالة مفتوحة 12الي والي جهة الشرق :ما هو السر في هدم معرض وجدة وعدم اعادة بناءه.وتبديد المال العام؟VIDEO

رسالة مفتوحة رقم 12 الى السيد امحمد عطفاوي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد حول هدم معرض مدينة وجدة ، حيث كانت مدينة الألفية ـ يا حسرتاه ـ تعتبر من اولى المدن المغربية التي تتوفر على معرض مبني في ساحة 3 مارس ، والذي تم هدمه وبناء عمارات مكانه …ولم يفكر محتلف المسؤولين في اعادة بناء معرض دولي بالمدينة على غرار المعرض الدولي بمكناس او الدار البيضاء او غيرها من المدن ….ولماذ يتم هدر المال العام في كراء les chapitauxباثمنة خيالية خمسة او ستة مرات في السنة لتنظيم معارض لا تسمن ولا تغني من جوع . ؟ وهل هناك ايادي خفية تعرقل اي محاولة او فكرة تسعى الى بناء معرض دولي بوجدة ؟