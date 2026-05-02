قطار وجدة

رمضان مصباح

اثَّاقلَ حتى خِلتُهُ يركبُ = كتِفي ،و الروحُ مِنِّي تصَبَّبُ
والصَّافراتُ عُواءٌ جائعٌ = فهلْ ركبنا، أمْ نُقطَّع ونُنهبُ
يارُكبتيَّ تحمَّلا هذا الذي = زرعَ الكآبة كلَّها ويُعذِّبُ
والليلُ أرخى والرباطُ بعيدةٌ = فهلْ لي بنوم والحديدُ يُضرَّبُ
وإذا تثَعبنَ يلتوي مُتبجِّحا = والحامِلات بطونُهنَّ توثَّبُ
ويعلو في القاطرات نحيبُهم = صِبيةٌ جاعوا ،وأينَ المشْربُ؟
اذا خِلتَه هبَّ يطاردُ سكَّةً = صَمَّ المسامعَ، والأنوفُ تعاتبُ
يدخِّن نفطَه بشراهةٍ = بلا شبَعٍ ، ولا المَحطةُ تَقرُبُ
ويُزعِجك الأنينُ كأنما = َيرْثي الحديدُ قِطارَهُ يَتحَسَّبُ
ليومٍ ينالُ فيه تقاعُدا = ويُركبُ البرقُ شُعاعًا يُلهِبُ

