رمضان مصباح

اثَّاقلَ حتى خِلتُهُ يركبُ = كتِفي ،و الروحُ مِنِّي تصَبَّبُ

والصَّافراتُ عُواءٌ جائعٌ = فهلْ ركبنا، أمْ نُقطَّع ونُنهبُ

يارُكبتيَّ تحمَّلا هذا الذي = زرعَ الكآبة كلَّها ويُعذِّبُ

والليلُ أرخى والرباطُ بعيدةٌ = فهلْ لي بنوم والحديدُ يُضرَّبُ

وإذا تثَعبنَ يلتوي مُتبجِّحا = والحامِلات بطونُهنَّ توثَّبُ

ويعلو في القاطرات نحيبُهم = صِبيةٌ جاعوا ،وأينَ المشْربُ؟

اذا خِلتَه هبَّ يطاردُ سكَّةً = صَمَّ المسامعَ، والأنوفُ تعاتبُ

يدخِّن نفطَه بشراهةٍ = بلا شبَعٍ ، ولا المَحطةُ تَقرُبُ

ويُزعِجك الأنينُ كأنما = َيرْثي الحديدُ قِطارَهُ يَتحَسَّبُ

ليومٍ ينالُ فيه تقاعُدا = ويُركبُ البرقُ شُعاعًا يُلهِبُ