قريبا حفل توقيعات جديدة للروائي والشاعر الدكتور مصطفى قشنني ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط وذلك يوم السبت 9 ماي في جناح الدار C57 مفتوح التوقيت

يسعد #العائدون_للنشر_والتوزيع دعوتكم إلى حفل توقيع الشاعر والروائي الدكتور مصطفى قشنني لأعماله الصادرة عن دار العائدون… ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب (الرباط/ المغرب) في جناح الدار C57

في يوم السبت 9 ماي



……

تُظهر أعمال الكاتب تنوعًا أدبيًا واضحًا يجمع بين الرواية، أدب الرحلات، والشعر، مع حضور قوي للبعد الإنساني والتأملي.

بشكل عام، تتسم أعمال الكاتب بوحدة فكرية تقوم على البحث عن المعنى، واستكشاف الذات، والتعبير عن التناقضات الإنسانية بلغة تجمع بين السرد الشعري والعمق الفلسفي.

……

يقدّم كتاب “سلطة بلا عرش: محكيات” مجموعة من الحكايات القصصية التي ترصد حياة الهامش في بلدة صغيرة، حيث تتشكل القيم والسلوكيات من العادات اليومية والتجارب الفردية أكثر من القوانين والمؤسسات . في التقديم، يبرز الكاتب فكرة أن “الذائقة الجماعية” تُبنى عبر التراكم الاجتماعي والتفاعل الإنساني، لا عبر التخطيط الرسمي.

تتوالى القصص لتعرض شخصيات مختلفة، لكل منها عالمها الخاص. فهناك الرجل الذي يراهن على الخسارة، والذي يجسد عبثية الحياة والتمسك بالعادة رغم اليقين بالفشل. وشخصية “دادا حمو” تمثل جنونًا يبدو كاشفًا لحقيقة النظام وهشاشته. كما يظهر “بوغايدن” كرمز للقوة والبساطة وروح الدعابة التي تحفظ توازن المجتمع.

في المقابل، تعكس بعض الحكايات جانبًا مظلمًا، مثل قصة “مجيوا” التي تكشف عن انهيار نفسي مأساوي، أو “موران” الذي يجسد الفوضى الناتجة عن التهميش. وتبرز قصة “عمي العربي” البعد الإنساني العميق المرتبط بالحنين والفقد، بينما تطرح حكاية “القصة الصفراء” معنى الحكي نفسه كأداة لاكتشاف الذات.

بشكل عام، يقدم الكتاب صورة فسيفسائية لمجتمع بسيط، حيث تتقاطع المأساة مع السخرية، ويصبح الأفراد العاديون مرايا تعكس تعقيد الواقع الإنساني

…….

تدور رواية “تشابه في الأسماء” حول شخصية ناصر، شاب ينحدر من بيئة قروية فقيرة، لكنه يمتلك طموحًا كبيرًا وشغفًا باللغة والمعرفة. تبدأ رحلته من طفولة قاسية مليئة بالحرمان، حيث يتشكل وعيه من خلال الأسرة، المدرسة، وتجارب الحياة اليومية التي تعلّمه الصبر والإصرار. ينتقل لاحقًا إلى المدينة، حيث تتوسع آفاقه التعليمية، ويبرز تفوقه في اللغات والترجمة، مدعومًا بتضحيات صهره وإيمان عائلته به.

مع تطور مسيرته، يكتشف ناصر ذاته من خلال الكتابة، خاصة الشعر، حيث تتحول اللغة إلى وسيلة لفهم العالم والتعبير عن معاناة الناس. تلعب شخصية “نورة” دورًا مهمًا في تشكيل وعيه العاطفي والفكري، إذ تمثل له مصدر إلهام عميق يتجاوز حدود الحب التقليدي.

رغم نجاحه الأكاديمي والأدبي، يصطدم ناصر بواقع اجتماعي واقتصادي صعب، مما يدفعه للتفكير في الهجرة بحثًا عن فرصة أفضل. بالفعل، ينتقل إلى الولايات المتحدة، حيث يبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحديات، محاولًا التوفيق بين هويته الأصلية وطموحاته المستقبلية.

تعكس الرواية صراع الإنسان بين الانتماء والطموح، وبين الحلم والواقع، كما تطرح تساؤلات عميقة حول الهوية، اللغة، والهجرة، في إطار إنساني مؤثر.

……..

يتناول كتاب “في رحاب بلاد الفادو” تجربة سفر إلى البرتغال بوصفها رحلة داخلية بقدر ما هي انتقال جغرافي، حيث يسعى الكاتب إلى اكتشاف ذاته من خلال المدن والأماكن التي يمر بها. منذ انطلاقه من إسبانيا نحو لشبونة، تتحول الطريق إلى فضاء تأملي يربط بين الذاكرة والتاريخ، ويقارن بين حدود مفتوحة وأخرى مثقلة بالخوف.

في لشبونة، لا يكتفي الكاتب بوصف المعالم، بل يغوص في تفاصيل الحياة اليومية، من لقاءاته العفوية مع سائق التاكسي وموظف الفندق، إلى تجاربه الأولى في الشوارع والأحياء مثل ألفاما. تكشف هذه المواقف عن إنسانية عميقة، حيث يصبح الكرم والتواصل أدوات لفهم الآخر وتجاوز الغربة.

تعكس اليوميات أيضًا فلسفة خاصة للسفر، فهو ليس مجرد تنقل، بل تجربة لإعادة تشكيل الوعي واكتشاف الذات. المدينة تظهر كمرآة تعكس الداخل، وككائن حي يحمل ذاكرة التاريخ وحنين الموسيقى، خاصة الفادو الذي يختزن الحزن والجمال.

في المجمل، يقدم الكتاب مزيجًا بين الأدب الرحلي والتأمل الفلسفي، حيث تتحول الرحلة إلى بحث مستمر عن المعنى، وتغدو الكتابة وسيلة لتثبيت اللحظة ومقاومة النسيان، في تجربة إنسانية غنية تجمع بين المكان والذات

……..

يُعدّ ديوان “أفكّر مثل غيمة عارية” للشاعر مصطفى قشنني عملاً شعريًا حديثًا يقوم على التكثيف واللغة المجازية العالية، حيث تتوزع نصوصه في مقاطع قصيرة تحمل شحنات دلالية عميقة . يعتمد الشاعر على صور شعرية مبتكرة تستلهم عناصر الطبيعة مثل الغيم، المطر، الضوء، والليل، لتعبّر عن حالات إنسانية مركبة كالحب، الشهوة، الألم، والاغتراب.

يظهر في الديوان نزوع واضح نحو الفلسفة الوجودية، حيث تتقاطع مفاهيم الحياة والموت، الحضور والغياب، والمعنى واللا معنى، في تأملات مكثفة مثل تصوير الموت بوصفه “وجهة نظر الحياة”. كما تتكرر ثنائية النور والظلمة بوصفها رمزًا للصراع الداخلي والبحث عن الحقيقة.

اللغة في النصوص تميل إلى الإيحاء أكثر من التصريح، وتعتمد على الانزياح والرمز، مما يفتح المجال لتعدد التأويلات. كذلك، يحضر الجسد بوصفه فضاءً للتجربة الحسية والروحية معًا، في تداخل بين الإيروسي والوجداني.

بشكل عام، يعكس الديوان تجربة شعرية حداثية تسعى إلى كسر النمط التقليدي، وتقديم رؤية شعرية قائمة على التأمل والاختزال، حيث تتحول القصيدة إلى ومضة مكثفة تختزن عالماً من المعاني والانفعالات.

….

الدكتور مصطفى قشنني

– شاعر، باحث وصحفي مغربي.

– مدير نشر جريدتي « الحياة المغربية »و »رسبريس ».

– عضو اتحاد كتاب المغرب.

– حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية الآداب والعلوم الانسانية –جامعة سيدي محمد بن عبد الله سايس فاس المملكة المغربية.

– صدر له المجموعات الشعرية والسردية التالية:

– أجراس الريح سنة1996 ( دار البوكيلي للطباعة والنشر – القنيطرة المغرب).

– أشجار المرايا سنة 2000 (طبعة أولى:مؤسسة النخلة للكتاب بوجدة/ ضمن منشورات منتدى رحاب).

– أشجار المرايا سنة2004 (طبعة ثانية : دار البوكيلي للطباعة والنشر – القنيطرة المغرب).

– تحت سماء لا تشبهني سنة 2007 (دار البوكيلي للطباعة والنشر بالقنيطرة، بدعم من وزارة الثقافة المغربية).

– في ذمة الضوء سنة 2014 (الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت لبنان ).

– أبعد من سماء.. أحلّق.. سنة 2015 (مؤسسة شمس للنشر والاعلام القاهرة مصر)..

– كالنهر في عزلته (صدر ضمن مجلة الكلمة اللندنية، نونبر 2017).

– تحت سماء أندلسية سنة 2017 ( دار فضاءات للنشر والتوزيع عمان الأردن ).

– فراشاتها الوارفة الاشتعال –مختارات- (سنة 2019 دار فضاءات للنشر والتوزيع عمان الأردن ).

– على محض أجنحة – مختارات – (سنة 2020 دار فضاءات للنشر والتوزيع عمان الأردن).

– ما لم يقله الورد (سنة 2022 دار أكَورا للطباعة و النشر والتوزيع طنجة المغرب).

– على عكس ما يشتهي الظلّ (سنة 2023 جزيرة التكنولوجيا للطباعة والنشر الرباط –ضمن منشورات جريدة الحياة المغربية).

– أفكر مثل غيمة عارية..( سنة 2025 العائدون للنشر عمان الأردن ).

– في رحاب بلاد الفادو – يوميات – (سنة 2026 العائدون للنشر عمان الأردن).

– تشابه في الأسماء – رواية – (سنة 2026 العائدون للنشر عمان الأردن).