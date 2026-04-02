المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق: جلب 194 مشروعاً استثمارياً، باستثمارات تفوق 23 مليار درهم، مع إحداث أزيد من 14 ألف منصب شغل

انعقد الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق يوم الأربعاء 1 أبريل 2026 بمقر المركز بمدينة وجدة، تحت رئاسة السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك طبقًا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 22.24.

وقد خُصصت أشغال هذا الاجتماع لعرض حصيلة أنشطة المركز برسم سنة 2025 والمصادقة على قوائمه التركيبية، في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الرامية إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في مواكبة المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي.

وفي كلمته الافتتاحية، استحضر السيد الوزير التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكداً على أهمية الاستثمار كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الاستثمارات المنتجة للثروة ومناصب الشغل.

كما أبرزت أشغال هذا المجلس الدينامية الاستثمارية التي تعرفها جهة الشرق، حيث وافقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على 194 مشروعاً استثمارياً، باستثمارات تفوق 23 مليار درهم، مع إحداث أزيد من 14 ألف منصب شغل مرتقب، بزيادة بلغت 35% مقارنة بسنة 2024.

كما نوه السيد الوزير بالمجهودات التي يبذلها المركز في مواكبة المستثمرين وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي ختام أشغال المجلس، صادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، مؤكدين على مواصلة تعبئة مختلف الفاعلين الجهويين من أجل تعزيز جاذبية جهة الشرق وترسيخ مكانتها كوجهة واعدة للاستثمار.