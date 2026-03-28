الا حتفالية المزيفة و التصريحات الرعناء التي تفتقد اللياقة والادب الواجبين حتى في الخصام، تؤكد التخبط الذي اصبح يطبع مؤسسات السينيغال باكمله

حسن فاتح



هل كانوا في حاجة للاحتفال به مرة اخرى ،وخارح الديار، وبكثير من البهرجة، إن كانوا حقا يؤمنون انهم يدافعون عن قضية عادلة، ام انهم يواصلون عملية فرض شرع اليد كما بدأوا ذلك خلال لقاء النهاية يوم 18 يناير الماضي

ماهي الدلالات التي يحملها هذا الاحتفال، وبالضبط في باريس، والتي للمفارقة احتضنت قبل ايام الندوة الصحفية لفريقهم القانوني الذي سيدافع عن ملفهم امام الطاس، هل هي المصادفة ام انهم يعولون على مناصرة بعض القنوات والاقلام والمواقع لتبيص صحيفتهم، وفي ذات الوقت محاولة الثأثير ماستطاعوا على اعضاء الهيئة التي سثبث في الملف، مستغلين عامل القرب واللغة

لااعتقد ان هذه الحملة الاعلامية الشرسة، وقرار الاحتفال بالكاس خلال هذا الوقت بالذات، ايام بعد صدور قرار لجنة الاستئناف بالكاف، ليس قرار معزولا، اتخده رئيس الجامعة بمفرده، اوبمعية اعضاء نفس الهيئة الكروية،بل القرار يتجاوز حتى المسؤول عن قطاع الرياضة وأن الامر يتجاوز ذلك، والاشارات واضحة لاتحتاج دكاء خارقا، لفهم حيثيات كل القرارات الاخيرة

ان هذه الحركات الصيبيانية

والا حتفالية المزيفة وقبلها التصريحات الرعناء التي تفتقد اللياقة والادب الواجبين حتى في الخصام، تؤكد بالملموس

وبالدليل الواضح التخبط الذي اصبح يطبع مؤسسات بلد باكمله

لقد فعل الجانب السنيغالي مافي وسعه من مقابلة النهاية وحتى الان، وبكل الوسائل الاكثر خسة، ودون ان يضع امام اي اعتبار، وبالتالي ومن هذا، المنطلق يجب على جامعتنا التي تكلفت بالموضوع مند البداية وستواصل حتى النهاية، دون حشر مؤسسات اخرى كما فعلوا، ان تدافع

عن حقنا في الكاس الافريقية

دون عاطفة وبنفس الشراسة التي ابان عليها هولاء القوم

كما يجب ان يواصل القانون مجراه، وتطبق العقوبات الاشد في المرحلة الاستئنافية ، في حق كل من ثبث تورطهم في احداث نهائي الكان، سواء بالتخريب والفوضى او الاعتداء

على الافراد، خصوصا ان كل تلك الاحداث كانت بتدبير مسبق ومتفق عليه قبل العرس النهائي، دون اغفال التعويضات، التي يجب الحكم بها، تعويضا عن خسائر الملعب، واصابات الافراد

ان لم اكن في قلبك فانا في عقلك هذا قال شكسبير

ونحن سنبقى في عقول هؤلاء القوم، الى حين حكم الطاس في الموضوع، والذي لن يزيدهم الاحنقا و

وضلالا!!!!!

منقول